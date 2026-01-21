El Debate

Katherine Miranda advierte en vivo que Iván Cepeda es un riesgo y deja en evidencia sus contradicciones: “Conmigo no cuenten”

La congresista habló de las contradicciones que ha tenido el candidato del petrismo y dijo por qué no lo apoyará.

Redacción Debate
21 de enero de 2026, 5:50 p. m.
Katherine Miranda e Iván Cepeda.
Katherine Miranda e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

La congresista Katherine Miranda habló en El Debate de SEMANA acerca de la realidad política que vive el país y se refirió a lo que serán las elecciones del 2026, en las que se elegirá el reemplazo del presidente Gustavo Petro.

YouTube video nBb92oGgp1w thumbnail

La aspirante al Senado le puso el ojo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del petrismo, advirtiendo que es un “riesgo” para el país. Además, dejó en evidencia las contradicciones que ha tenido en el último tiempo.

“No me gusta Iván Cepeda”, dijo de manera tajante.

Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda.
Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Miranda recordó que ella ha compartido con el también congresista durante varios años en el Congreso, donde incluso trabajaron de la mano en ciertas iniciativas. “Sus discusiones han sido exclusivamente sobre derechos humanos y la pelea que tiene con el expresidente Uribe”, expresó.

Revelan estrategia del Gobierno Petro tras reducción del salario a congresistas: “Populismo barato”

Yo, personalmente, no siento que él esté preparado para asumir la Presidencia de la República. No es una persona que vaya a unir al país por las enormes diferencias que tiene con sectores políticos y es alguien muy ambiguo”, añadió.

YouTube video cuW2NZRLYfM thumbnail

La representante a la Cámara habló de las contradicciones que han quedado evidentes con Cepeda y la forma en la que hoy en día no cuestiona ciertas cosas que antes criticaba.

Por ejemplo, según dijo Miranda, está el bombardeo que autorizó el presidente Petro y en el que murieron unos niños, muy parecido a lo que pasó en el gobierno de Duque.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico
iIván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: NELSON CÁRDENAS

En ese momento, Cepeda salió a cuestionar la decisión y hasta demandó al ministro de Defensa de ese entonces, pero cuando ocurrió lo mismo con el actual Ejecutivo, se quedó callado.

“A mí esa doble moral no me gusta y no la voy a apoyar”, mencionó.

Katherine Miranda estalla contra Iván Cepeda por polémica sobre finca de la SAE que fue usada para reunión: “Qué descaro”

Esta no ha sido la única contradicción, ya que algo similar está ocurriendo con la idea de Petro de llamar a una asamblea nacional constituyente. “Yo no voy a apoyar a nadie que esté atentando contra la Constitución, las instituciones, la democracia y la propiedad privada”, manifestó.

Eso es lo que está promoviendo hoy en día el candidato Cepeda, entonces que conmigo no cuenten. Y, por el contrario, voy a hacer campaña de pedagogía para que la gente entienda por qué la continuidad del Pacto Histórico es un riesgo para el país”, añadió.

YouTube video XkKcCLKHF_w thumbnail

Miranda afirmó que lo que dice lo hace con propiedad, recordando que en su momento creyó en ese proyecto político y por eso votó por el hoy presidente Gustavo Petro.

Siento que tengo esa legitimidad porque he acompañado muchas de las causas, (…) pero no estoy de acuerdo con el cómo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se mejore la salud en este país, pero no estoy de acuerdo con la manera tan irresponsable en la que lo está haciendo Petro”, señaló.

YouTube video 47rV1fekOVI thumbnail

De hecho, Miranda contó que en su momento, cuando decidieron junto a Antanas Mockus darle el apoyo al hoy jefe de Estado, lo hicieron en medio de las dudas que había y que hoy, a su juicio, le demostraron que eran ciertas.

