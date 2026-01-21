EL DEBATE

Revelan estrategia del Gobierno Petro tras la reducción del salario a congresistas: “Populismo barato”

Durante las últimas horas se reveló el decreto que le quita a los senadores y representantes a la Cámara una prima de servicios.

Redacción Debate
21 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Imagen archivo de la instalación del Congreso en 2025.
Imagen archivo de la instalación del Congreso en 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A pocos días de las elecciones, el presidente Gustavo Petro redujo el salario de los congresistas. Por lo tanto, el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó durante las últimas horas el decreto que le quita a senadores y representantes a la Cámara una prima especial de servicios de casi $17 millones.

Dicha decisión del Gobierno Petro se fundamenta en que la remuneración de los congresistas es desproporcionada si se compara con el ingreso promedio y la situación económica de Colombia.

En El Debate de SEMANA, la congresista Katherine Miranda, aspirante al Senado, destapó qué hay detrás de la decisión del Gobierno Petro de bajarle el salario a los congresistas.

Miranda destacó que se trata de una medida populista por parte del Gobierno Petro, recordando que durante los casi ocho años que ella lleva en el Congreso, esa propuesta ya había sido presentada “innumerables veces”.

YouTube video cuW2NZRLYfM thumbnail

Lo que me parece bastante curioso es que en época electoral todo mundo sale con la misma bandera. Esta misma propuesta de que fuera vía decreto se le hizo al presidente Petro iniciando el Gobierno y él no quiso hacerlo. De hecho, vimos a varios miembros del Pacto Histórico, como Clara López, María José Pizarro, diciendo que no se podía bajar el salario a los congresistas, que tenían muchísimos gastos, cuando nosotros siempre habíamos impulsado esa medida”, señaló Mirando en El Debate.

Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda.
La representante Katherine Miranda en entrevista con El Debate de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En tal sentido, Miranda insistió en que no es casualidad que el presidente Petro haya ordenado la reducción del salario a los congresistas a pocos días de las elecciones del Congreso de la República.

Gustavo Petro de manera populista baja el salario de los congresistas. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo, pero quiero ver si el próximo presidente es Iván Cepeda, cómo va a ser la relación con el Congreso de la República, porque pueden bajarle el sueldo; a mí me parece genial, pero, por el otro lado, estamos viendo cómo a personas como Iván Name y Andrés Calle les cuadran los salarios por otro lado”, indicó Miranda.

Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a la congresista Katherine Miranda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Miranda también manifestó en El Debate que le parece un “discurso de doble vía” esta decisión del Gobierno Petro.

“Me parece que hay un doble rasero y una doble moral. Claro que estoy de acuerdo con que se baje el salario de los congresistas, pero también bájenle el salario, que es también bastante alto, a muchos funcionarios de Gobierno Nacional”, aseveró Miranda en El Debate.

