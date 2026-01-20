El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señalaba que la reducción del salario de los congresistas debía ser aplicada de manera inmediata una vez se promulgara el decreto que aplicaría esa medida.

No obstante, el decreto publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública determinó que esa nueva política salarial comenzará a aplicarse a partir del 20 de julio de 2026. Es decir: los senadores y representantes a la Cámara actuales no estarán afectados por esa determinación, mientras que el próximo Congreso sí entrará a legislar con salarios más bajos.

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

“Que se dejen de vivezas los congresistas que a regañadientes aceptan o se proclaman defensores de la eliminación de su prima de $16 millones, pero a partir del 20 de julio. Nada de cuentos. El decreto es de aplicación inmediata, como lo es el salario vital de $2 millones para los trabajadores“, afirmó Sanguino el pasado 2 de enero.

La remuneración de los congresistas está compuesta por el sueldo básico ($12,4 millones), la prima especial de servicios ($16,9 millones) y gastos de representación ($22,1 millones). Con este nuevo decreto, a partir del próximo 20 de julio de 2026, ese salario solo tendrá dos componentes.

“Usted lo tildó de ‘viveza, cuento y regañadientes’ y le parecía gravísimo, anunciando que sería inmediato. Por pelear hasta con la sombra y solito, ¿cómo justifica su ‘viveza’ de postergarlo a julio?”, increpó la senadora Angélica Lozano al ministro Sanguino. Los congresistas pasarán de ganar $57 millones mensuales a devengar $41 millones.