Política

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó el documento que les quita a los senadores y representantes a la Cámara una prima de servicios.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 5:12 p. m.
El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó un decreto que baja el salario de los congresistas
El Departamento Administrativo de la Función Pública hizo público el decreto que reduce el salario de los congresistas, al retirar una prima de servicios que equivale a 16,9 millones de pesos que estaba contemplada dentro del salario mensual de los legisladores.

Los ingresos mensuales de los legisladores están conformados por un salario básico de 12,4 millones de pesos, gastos de representación que se sitúan en 22,1 millones de pesos y una prima de servicios de 16,9 millones de pesos que se les gira cada 30 días calendario.

Ese es, precisamente, el monto que dejarán de percibir los senadores y representantes a la Cámara a partir del próximo 20 de julio de 2026, cuando se posesionará el nuevo Congreso. Esto significa que los congresistas actuales seguirán recibiendo ese sueldo completo.

Además, en esa suma también se toman en consideración las deducciones que se aplican por concepto de aportes a salud, pensión y al fondo solidario pensional, una cifra cercana a los 5,8 millones de pesos.

Con esas cuentas sobre la mesa, el salario de los legisladores se sitúa en 57,3 millones de pesos, monto que solo estará vigente hasta que los actuales legisladores dejen sus curules, cuando finalice el periodo de la corporación que fue elegida en 2022.

El documento ordena derogar un decreto que se había publicado en octubre de 2013 en el que reconocía una prima especial para los integrantes del Congreso de la República.

“El presente decreto sufre efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, se detalla en el documento que fue publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En el cuarto punto de ese escrito también se dejó claro que el Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano que, por ley, está llamado a emitir conceptos sobre los salarios y prestaciones de los funcionarios.

La remuneración de los congresistas se compone de sueldo básico, prima especial de servicios y gastos de representaciones. Con este nuevo decreto, ese salario solo contará con dos componentes. No obstante, la prima de servicios semestral que también perciben los legisladores no fue enunciada en este texto.

