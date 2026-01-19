El presidente Gustavo Petro defendió el decreto de emergencia económica en medio del consejo de ministros de este lunes 19 de enero, reunión que convocó justo cuando el país está a la espera de que la Corte Constitucional estudie ese documento.

El jefe de Estado responsabilizó a la administración de Iván Duque por la deuda del Estado, acusando al expresidente de haber gestionado la pandemia con deuda, y lo señaló por debilitar el peso colombiano frente al dólar.

Pero los ataques no se dirigieron solo a su antecesor. El mandatario culpó al Congreso por las altas tarifas de la energía en la costa, nombrando directamente a los senadores Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín, dos de los legisladores más votados en esa región del país.

“Ese incremento del gasto lo achacan la oposición y la prensa tradicional diciendo que somos derrochadores (...) Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”, expresó Petro.

El Gobierno asegura que casi todos los gastos del Estado consisten en un presupuesto inflexible que no se puede tocar: salarios de los uniformados, pago de la planta de personal de las entidades, giros para las pensiones, giros al sistema general de participaciones, pago de deuda o de sentencias judiciales.

Entre tanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, acusó al expresidente Juan Manuel Santos de disminuir el pago de los aportes patronales a los empresarios dejándole esa carga de los aportes en salud, según él, a las personas vulnerables. Jaramillo también cuestionó las utilidades de las clínicas privadas.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó las utilidades de los privados en el sistema de salud. Foto: Captura en pantalla

Emergencia económica: ¿qué pasa si se cae el decreto?

El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, tiene en sus manos la ponencia sobre el decreto de la emergencia económica que será presentada ante la Sala Plena del alto tribunal en los próximos días.

Los magistrados están llamados a decidir si mantienen la vigencia del documento expedido por el Gobierno para tener más recursos en pleno año electoral o si deja sin dientes la medida que el mandatario promulgó cuando estaba a punto de culminar el 2025.

Justamente, el presidente aprovechó el consejo de ministros para hablarle de manera directa a los togados del alto tribunal: “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”.

La exposición del ministro de Hacienda, Germán Ávila, muestra un panorama más sombrío. Según el jefe de la cartera económica, sin esos nuevos impuestos el Estado estaría en riesgo de no poder garantizarle los derechos fundamentales a la población más vulnerable del país.

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

“Estamos buscando que los grandes patrimonios del país sean los que contribuyan a que el Estado pueda atender los grandes proyectos y a atender los derechos humanos de la población”, consideró Ávila.

El presidente dedicó su reunión semanal con los ministros para presentar los puntos que expidió en el decreto de emergencia económica. El futuro de esa medida se conocerá en las próximas semanas.