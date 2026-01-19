Política

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

El jefe de Estado volvió a defender su polémica emergencia económica.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 10:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro espera que la Corte Constitucional de vía libre a la declaratoria de emergencia económica.
El presidente Gustavo Petro espera que la Corte Constitucional de vía libre a la declaratoria de emergencia económica. Foto: Presidencia / cortesía

El presidente de la República, Gustavo Petro, radicalizó la defensa que viene haciendo sobre la medida que adoptó de declarar la emergencia económica, la cual vino de la mano de nuevos impuestos.

La emergencia económica generó una especie de “rebelión” de varios alcaldes y gobernadores, al señalar que no están de acuerdo con esa medida extraordinaria, argumentando que afecta las finanzas regionales.

No obstante, este lunes 19 de enero, el mandatario colombiano volvió a realizar una férrea defensa de la declaración de emergencia económica, enviando un sorpresivo mensaje a la Corte Constitucional.

“Acertamos en decretar la emergencia económica y expedir las medidas tributarias. La Corte podrá, por medio de sus funciones, mejorar definitivamente la situación fiscal del país o, al contrario, seguir el camino suicida del Senado, que no afectará ya a este gobierno, sino a los próximos”, indicó el jefe de Estado.

Y avanzó en otro de los apartes del mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Se han construido argumentos por parte de la oposición con cuadros de muy largo plazo de los valores de la prima de riesgo de TES. Aquí publicó el efecto de las medidas en la prima de riesgo de TES para valorar la pertinencia de las medidas, tanto las tomadas en el Congreso como las del Gobierno, en los momentos exactos en que se tomaron”.

“Como ven, el hundimiento de la ley de financiamiento disparó la prima de riesgo de los TES. Una enorme irresponsabilidad. El endeudamiento subsiguiente nos costó carísimo con 13.5 % de interés, en pesos”, insistió el mandatario.

Y afirmó: “Luego decretamos la emergencia económica y miren cómo se desplomaron los TES; luego vino el ataque a Venezuela y se dispararon, pero apenas realizamos la emisión de bonos para endeudarnos en el exterior, la tasa de riesgo se desplomó sustancialmente”.

“Aquí queda demostrado que si un país demuestra mayor capacidad de pago, la tasa de riesgo cae; y si se disminuye esa capacidad, como hicieron las comisiones económicas del senado dirigidas por el senador Efraín Cepeda y Mauricio Gómez, las tasas de riesgo se disparan; inmensa irresponsabilidad de esos dos senadores con Colombia”, puntualizó Gustavo Petro.

Cabe reseñar que en manos de los magistrados de la Corte Constitucional está definir la pertinencia o no de la declaratoria de la emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

