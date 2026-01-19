Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, habló con El Debate, de SEMANAm, tras denunciar “un cartel de títulos irregulares en el gobierno de la mediocridad”.

“Ya podemos decir, con pruebas en la mano, que lo de Juliana Guerrero era la punta del iceberg y que estamos ante un presunto cartel para expedir títulos a la medida de las entidades del Gobierno de Gustavo Petro”, señaló Cathy Juvinao, como también se le conoce a la congresista.

Catherine Juvinao denuncia un “cartel de diplomas irregulares” en el Gobierno Petro, más allá del caso de Juliana Guerrero

“Tengo muchas inquietudes sobre el papel del Icfes. Espero que no tenga nada que ver aquí (…) Las entidades del Gobierno Petro fueron cooptadas por la mediocridad”, aseveró, al preguntarse por el papel del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en el otorgamiento de títulos “chimbos” y a la medida de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juvinao, al dar cuenta de los múltiples hallazgos de dicho cartel, dio cuenta de cómo, por ejemplo, un funcionario del Gobierno, específicamente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se graduó cuatro veces el mismo día. Se graduó de Administrador de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional en la Fundación Universitaria San José.

Este hecho, dijo Juvinao, demuestra cómo el claustro universitario se está convirtiendo en una “universidad de garaje”.

El grado tuvo lugar el 5 de julio de 2004. “Este es uno de los casos más graves. Primero, porque, ¿quién humanamente se gradúa de cuatro carreras el mismo día?“, se preguntó la congresista.

“Es decir, hay gente muy pila que hace dos carreras al tiempo, que hace doble titulación y hacen dos ingenierías, ingeniería civil e ingeniería mecánica, y esa gente me parece genia. Pero de ahí a que una persona se pueda graduar al mismo tiempo de administración de empresas por un lado, de contaduría por el otro, de ingeniería industrial por el otro y de marketing internacional, yo creo que esto tiene toda la pinta de ser un fraude”, agregó.

“Y el tema con la prueba Saber Pro es que la ley dice que con una sola prueba Saber Pro le puede servir a usted, por ejemplo, para una doble titulación. O sea, usted con un Saber Pro puede aspirar a obtener dos títulos, máximo. Si usted se gradúa de cuatro carreras, entonces tendría que haber presentado dos Saber Pro. Y aquí este personaje presentó el Saber Pro y con ese Saber Pro le entregaron cuatro títulos”, agregó.

“Pero a mí me surge una pregunta más. ¿Será que esta persona y las otras 23 sí fueron a clases algún día? Yo le quiero contar que, además, yo tengo muchas dudas de que estas personas hayan ido siquiera a clases. Porque le voy a decir algo. Puede que los que presentaron la prueba Saber Pro a posteriori efectivamente cumplieron con presentar la prueba, de manera ilegal en todo caso, pero supongamos que la presentaron. Como para el grado no es, digamos, requisito un puntaje específico de la prueba, o sea, usted puede sacar la peor prueba del mundo, que igual es válido. O sea, lo que se exige para que le entreguen el título es que haga la prueba. Entonces, yo sospecho que aquí hay gente que nunca fue a clases. Aquí hay gente que nunca estudió“, indicó en El Debate, de SEMANA.

Vea la entrevista completa con la congresista Kathy Juvinao:

La denuncia

La representante a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde, Cathy Juvinao, denunció un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José a 24 personas que luego resultaron vinculadas como contratistas y funcionarios en 16 entidades de orden nacional del Gobierno de Gustavo Petro. Los contratos adjudicados entre 2023 y 2025 le costaron al país $1.102.094.108.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara. Foto: Prensa Catherine Juvinao

La investigación pudo determinar que existen dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos. La primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo se identificaron seis casos.

En segundo tipo de irregularidad corresponde a personas que obtuvieron su diploma, pero presentaron la Prueba Saber Pro después de graduarse. Esto constituiría una ilegalidad, de acuerdo con la Ley 1324 de 2009, artículo 7, y el Decreto 4216 de 2009, que determinan que la presentación de la Prueba Saber Pro es un requisito previo y obligatorio a la obtención de un título profesional en Colombia. En este grupo se identificaron 18 casos.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara Foto: Prensa Catherine Juvinao

Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad.

“Profesionales” sin Prueba Saber Pro

Caso 1: mujer, obtuvo el título de “Ingeniería Industrial” con fecha de grado el 1.º de diciembre de 2023. Ha sido contratista del Sena seccional Boyacá entre 2023 y 2025 con dos contratos por más de 81 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a uno de los contratos, era requisito contar con un título profesional.

Caso 2: mujer, obtuvo el título de “Administración de Empresas” con fecha de grado el 1.º de diciembre de 2023. Tuvo un contrato con el Sena seccional Bogotá entre 2023 y 2024 por un valor de 47 millones de pesos aproximadamente.

Caso 3: mujer, obtuvo el título de “Administración de Empresas” con fecha de grado el 1.º de diciembre de 2022. Ha sido contratista de la UNP entre 2024 y 2025 con dos contratos que suman 79 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a ambos contratos, era requisito contar con un título profesional.

Caso 4: mujer, obtuvo el título de “Administración de Empresas” con fecha de grado el 1.º de diciembre de 2023. Tiene un contrato en el Invima, fue vinculada en septiembre de 2024 y permanece contratada hasta la fecha como asesora de libre nombramiento y remoción con una asignación mensual de 9 millones aproximadamente. Para acceder al cargo, el título profesional es un requisito obligatorio.

Caso 5: mujer, obtuvo los títulos de tecnólogo en marketing digital y los títulos profesionales de “Ingeniería Industrial” y “Marketing Internacional” el 12 de diciembre de 2021. Registra la Prueba Saber TyT para el tecnólogo; no cuenta con Prueba Saber Pro para los títulos profesionales. Ha sido contratista de MinTransporte entre 2024 y 2025 con dos contratos para los cuales es requisito tener un título profesional. Dichos contratos ascienden a 126 millones de pesos aproximadamente.

Caso 6: hombre, obtuvo cuatro títulos profesionales de “Administración de Empresas”, “Contaduría”, “Ingeniería Industrial” y “Marketing Internacional”, todos con fecha de grado del 5 de julio de 2024. Cuenta con un único Saber Pro, aunque la ley determina que una prueba podrá ser utilizada para un máximo de dos carreras, no para cuatro programas. Actualmente, está vinculado a la Dian como analista II, código 202, grado 02 desde octubre de 2023, fecha anterior a los cuatro títulos. Tiene una asignación mensual aproximada de 4.600.000 pesos.

“Profesionales” con prueba Saber Pro luego de graduarse

Caso 7: hombre, obtuvo el título de “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Fue contratista del Sena seccional Norte de Santander durante 2025 por un contrato de 39 millones de pesos aproximadamente y desde junio de 2025 es contratista del Fondo de Seguridad Vial con contrato vigente hasta el 5 de junio de 2026 por 71 millones de pesos aproximadamente. En total, ambos contratos suman 111 millones de pesos aproximadamente. Para acceder al contrato de la ANSV, es requisito contar con un título profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o afines.

Caso 8: hombre, obtuvo el título de “Ingeniería de Sistemas” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro al día siguiente, el 6 de julio de 2024. Fue contratista del SENA seccional Meta entre 2024 y 2025 con dos contratos que ascienden a 53 millones de pesos aproximadamente. También reporta un tecnólogo en telecomunicaciones.

Caso 9: mujer, obtuvo el título de “Ingeniería de Sistemas” el 22 de abril de 2023, pero realizó la Prueba Saber Pro dos meses después, el 25 de junio de 2023. En la misma fecha que recibió el título profesional, recibió también el título de “tecnólogo en gestión de sistemas de información” de la misma universidad, cuya Prueba Saber TyT no fue reportada. Ha sido contratista del SENA seccional Tolima entre 2023 y 2025 con tres contratos que ascienden a 114 millones de pesos. Para acceder a este contrato, es requisito tener un título profesional o un tecnólogo.

Caso 10: hombre, obtuvo el título de “Administración de Empresas” el 17 de abril de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro tres meses después, el 7 de julio de 2024. Fue contratista en el Sena seccional Antioquia durante 2025 con un contrato como instructor que asciende a 48 millones de pesos. Para acceder a este contrato se exige o un título profesional o un tecnólogo. La persona aplicó con la opción de título profesional.

Caso 11: hombre, obtuvo el título de “Administración de Empresas” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Fue contratista del Sena seccional Bogotá durante 2025 con un contrato por 49 millones de pesos aproximadamente.

Caso 12: mujer, obtuvo el título profesional de “Ingeniería de Sistemas” y el título de tecnólogo en gestión de producto el 5 de julio de 2024; si bien realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024, la prueba Saber TyT no fue presentada. Fue contratista del SENA seccional Cundinamarca con un contrato por 38 millones de pesos durante 2025.

Caso 13: mujer, obtuvo el título profesional de “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Ha sido contratista del Sena seccional Cundinamarca con un contrato en 2025 de 18 millones de pesos aproximadamente.

Caso 14: hombre, obtuvo el título de “Administración de Empresas” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Ha sido contratista del Sena seccional Guaviare con dos contratos entre 2024 y 2025 que suman 78 millones de pesos.

Caso 15: hombre, obtuvo los títulos de “Administración de Empresas” e “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Actualmente, se encuentra vinculado como funcionario del DANE con el cargo de Técnico Administrativo, Código 3124, desde el 13 de junio de 2023 a la fecha con una asignación mensual aproximada de 2 millones de pesos.

Caso 16: hombre, obtuvo los títulos de “Ingeniería de Sistemas” e “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro al día siguiente, el 6 de julio de 2024. En 2025 fue contratista de la SuperServicios con un contrato por 26 millones de pesos. Para acceder a este contrato, es requisito tener un título profesional.

Caso 17: mujer, obtuvo los títulos de “Administración de Empresas” e “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro nueve días después, el 14 de julio de 2024. Desde el 7 de septiembre del 2022 es funcionaria del DAPRE con un contrato mensual de aproximadamente 4 millones de pesos.

Caso 18: hombre, obtuvo el título de “Ingeniería de Sistemas” e “Ingeniería iIndustrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro al día siguiente, el 6 de julio de 2024. Es trabajador oficial en la Corporación Aeronáutica Colombiana S. A. – CIAC desde abril de 2025 a la fecha.

Caso 19: hombre, obtuvo el título de “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Desde el 19 de diciembre de 2024 es servidor público en la Aeronáutica Civil en el cargo de Técnico Aeronáutico I, Código 81, Grado 5, con una asignación mensual de 2 millones 800 mil pesos aproximadamente. Se mantiene vinculado a la fecha.

Caso 20: mujer, obtuvo el título de tecnólogo en gestión empresarial el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber TyT dos días después, el 7 de julio de 2024.Actualmente, se encuentra vinculada como funcionaria del Dane en el cargo de encuestadora desde marzo de 2025 hasta la fecha, con una asignación mensual aproximada de 2 millones de pesos. Para el cargo se requería ser bachiller.

Caso 21: mujer, obtuvo el título de “Administración de Empresas” el 22 de abril de 2023, pero presentó la Prueba Saber Pro siete meses después, el 12 de noviembre de 2023. Fue contratista del Invima durante 2025 con un contrato por 17 millones de pesos. Para acceder a este contrato, se requirió tener un título profesional como administrador de empresas, contador o administrador financiero.

Caso 22: mujer, obtuvo el título de “Administración de Empresas” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. El día que se graduó firmó el primero de 4 contratos con la UNP que ascienden a 151 millones de pesos aproximadamente. Acaba de renovar contrato el 9 de enero de 2026, que finaliza el 31 de diciembre de 2026. Para los primeros dos contratos, el requisito incluía formación técnica o tecnológica y, para los últimos dos contratos firmados en 2025 y 2026, el requisito sí exige título profesional. Cuenta con un tecnólogo en gestión empresarial del Sena en 2020.

Caso 23: hombre, obtuvo el título de “Ingeniería Industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio de 2024. Desde el 2 de septiembre de 2024 es funcionario público de la Aeronáutica Civil en el cargo Auxiliar I con una asignación mensual de 2 millones de pesos.

Caso 24: mujer, obtuvo el título de tecnólogo en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber TyT dos días después, el 7 de julio de 2024. Ha sido contratada en el MinSalud durante 2025 con dos contratos que ascienden a 36 millones de pesos aproximadamente.

El resultado de la investigación liderada por la congresista Cathy Juvinao genera muchas alertas, pues evidencia 24 casos detítulos que habrían sido expedidos de forma irregular, sugiriendo que el caso de Juliana Guerrero era apenas la punta del iceberg. Se abren ahora diversos interrogantes que tanto la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y las personas beneficiarias de los contratos deberán responder con el mayor grado de urgencia y transparencia ante el país y las autoridades.

“¿Acaso estamos ante un cartel de diplomas irregulares, expedidos de forma sistemática a la medida de la contratación del gobierno de Gustavo Petro? ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha desplegado ninguna investigación contundente o intervención a la Fundación Universitaria San José? ¿Qué pasará con los más de mil millones de pesos pagados a estas personas en medio de un presunto detrimento patrimonial? ¿Quién responderá por la devolución de esos dineros? ¿Hay más casos en las entidades del Gobierno de Gustavo Petro o en otras entidades públicas del orden territorial?”, se preguntó Juvinao.

La representante Juvinao hizo un llamado al Ministerio de Educación, a la Procuraduría y a la Fiscalía a iniciar las investigaciones respectivas para salvaguardar la moralidad pública, y asimismo imponer las sanciones que eventualmente correspondan a la Fundación Universitaria San José y a las entidades públicas y funcionarios/contratistas involucrados en este presunto cartel de diplomas irregulares.