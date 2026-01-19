Política

Catherine Juvinao denuncia un “cartel de diplomas irregulares” en el Gobierno Petro, más allá del caso de Juliana Guerrero

Según la congresista, por lo menos hay 24 funcionarios en distintas entidades que habrían falsificado sus estudios.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 4:23 p. m.
La representante a la Cámara de Representantes, Catherine Juvinao, hizo una denuncia sobre un supuesto cartel de diplomas irregulares dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Según dijo la congresista, el caso de Juliana Guerrero, quien no pudo ser nombrada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, sería apenas “la punta del iceberg”, pues ese hecho se estaría repitiendo en varios cargos, como parte de “una estrategia sistemática entre el Gobierno y la Universidad San José”, denunció.

“Hemos identificado 24 casos de funcionarios y contratistas en diversas entidades como el Sena, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, la Dian, el Dane, el Dapre; ministerios como el de Salud y superintendencias, e incluso la Aeronáutica Civil”, afirmó Juvinao. En todos esos casos, a diferencia de Guerrero, sí se contrató a las personas.

Juvinao contó seis casos que ya tienen identificados de personas que nunca hicieron la Prueba Saber Pro y, a pesar de eso, recibieron el diploma de la Fundación San José. “Es idéntica al caso de Juliana Guerrero, con la diferencia de que estas personas sí fueron contratadas en 2023, 2024 y 2025”, afirmó.

Esa contratación le habría costado al país y a los impuestos de los colombianos cerca de $1.100 millones.

Una segunda irregularidad tiene que ver con que 18 personas que habrían obtenido su título de manera irregular presentaron la Prueba Saber Pro después de graduarse.

“Constituye una ilegalidad porque la ley en Colombia es absolutamente clara; la presentación de la Prueba Saber Pro es requisito previo y obligatorio para obtener el título de grado”, dijo la congresista.

Para Juvinao, estos 24 casos deben ser investigados de manera exhaustiva, urgente y eficiente por parte del Ministerio de Educación, en vez de estar interviniendo varias de las mejores universidades públicas del país.

“Con la Universidad San José mira para otro lado, aun cuando supuestamente ya están investigando a la universidad a raíz del caso de Juliana Guerrero”, dijo la congresista.

Juvinao afirmó que poco a poco irá publicando con qué sectores políticos tendrían cercanía los contratistas. La congresista explicó varios de los casos detalladamente y dijo que en algunos de ellos debían tener título profesional para acceder a los contratos, por lo que se habría tratado de presuntas irregularidades.

Asimismo, contó el caso de un hombre que obtuvo cuatro títulos profesionales el mismo día en la Universidad San José para las carreras de Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional, todos con fecha del 5 de julio de 2024. Esa persona cuenta con una Prueba Saber Pro; el problema es que aplica para máximo dos carreras.

