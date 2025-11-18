Procuraduría pide información sobre las investigaciones que se adelantan por los títulos en la Fundación Universitaria San José

La Procuraduría General le pidió al Ministerio de Educación un informe detallado sobre las acciones que se están adelantando en la Fundación Universitaria San José.

Esto, en medio del escándalo por el otorgamiento de títulos universitarios a Juliana Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

El organismo de control disciplinario le solicitó al Ministerio de Educación que remita prontamente los resultados de la investigación administrativa que, de manera preliminar, fue abierta el pasado 10 de noviembre, a la Fundación de Educación Superior San José, ante los hechos que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la confianza en la validez de los títulos otorgados.

En el escrito firmado por la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se pidió que se suministren los datos que “hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”, la cual se ha visto en el ojo del huracán por la emisión de títulos universitarios a estudiantes que asistieron a un salón de clases o presentaron los exámenes obligatorios.

Igualmente, el Ministerio Público le pidió al MinEducación informar sobre las “medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José“.

Finalmente, se señaló que esta actuación preventiva adelantada tiene como propósito proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria, pero procurando que esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal, y se otorgaron tres días de plazo para que se remita la respuesta correspondiente.

Fundación San José se defiende; dice ser víctima de las irregularidades investigadas en el caso de Juliana Guerrero. | Foto: Redes sociales

Recientemente, la Fundación Universitaria San José informó que este caso ha sido utilizado con “fines políticos o electorales”, por lo que se ha puesto en duda la reputación de la institución educativa y la calidad de sus egresados.

“Rechaza cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprender a una institución de educación superior”, aseveró la Fundación mediante un comunicado.

Sin experiencia ni título profesional, Juliana Guerrero recibió contratos de supervisión con la Universidad Industrial de Santander. El centro académico se negó a dar información. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR / GUILLERMO TORRES-SEMANA / SUMINISTRADA A SEMANA API

“La Fundación de Educación Superior San José es víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan y ha colaborado de manera plena y permanente con la autoridades para su esclarecimiento”, agregó, a renglón seguido, mediante un comunicado.

Juliana Guerrero se quedó sin títulos

El pasado 7 de noviembre, al concluir que no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, la Fundación Universitaria San José decidió retirarle los títulos que se le habían otorgado en 2025.

La Fundación ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General y una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos.