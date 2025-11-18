Suscribirse

Judicial

Procuraduría pide información sobre las investigaciones que se adelantan por los títulos en la Fundación Universitaria San José

La petición fue puesta de presente ante el Ministerio de Educación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 9:28 p. m.
Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

La Procuraduría General le pidió al Ministerio de Educación un informe detallado sobre las acciones que se están adelantando en la Fundación Universitaria San José.

Esto, en medio del escándalo por el otorgamiento de títulos universitarios a Juliana Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

YouTube video player

El organismo de control disciplinario le solicitó al Ministerio de Educación que remita prontamente los resultados de la investigación administrativa que, de manera preliminar, fue abierta el pasado 10 de noviembre, a la Fundación de Educación Superior San José, ante los hechos que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la confianza en la validez de los títulos otorgados.

En el escrito firmado por la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se pidió que se suministren los datos que “hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”, la cual se ha visto en el ojo del huracán por la emisión de títulos universitarios a estudiantes que asistieron a un salón de clases o presentaron los exámenes obligatorios.

Contexto: Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

Igualmente, el Ministerio Público le pidió al MinEducación informar sobre las “medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José“.

Finalmente, se señaló que esta actuación preventiva adelantada tiene como propósito proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria, pero procurando que esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal, y se otorgaron tres días de plazo para que se remita la respuesta correspondiente.

Fundación San José se defiende; dice ser víctima de las irregularidades investigadas en el caso de Juliana Guerrero.
Fundación San José se defiende; dice ser víctima de las irregularidades investigadas en el caso de Juliana Guerrero. | Foto: Redes sociales

Recientemente, la Fundación Universitaria San José informó que este caso ha sido utilizado con “fines políticos o electorales”, por lo que se ha puesto en duda la reputación de la institución educativa y la calidad de sus egresados.

“Rechaza cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprender a una institución de educación superior”, aseveró la Fundación mediante un comunicado.

Sin experiencia ni título profesional, Juliana Guerrero recibió contratos de supervisión con la Universidad Industrial de Santander. El centro académico se negó a dar información.
Sin experiencia ni título profesional, Juliana Guerrero recibió contratos de supervisión con la Universidad Industrial de Santander. El centro académico se negó a dar información. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR / GUILLERMO TORRES-SEMANA / SUMINISTRADA A SEMANA API

“La Fundación de Educación Superior San José es víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan y ha colaborado de manera plena y permanente con la autoridades para su esclarecimiento”, agregó, a renglón seguido, mediante un comunicado.

Juliana Guerrero se quedó sin títulos

El pasado 7 de noviembre, al concluir que no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, la Fundación Universitaria San José decidió retirarle los títulos que se le habían otorgado en 2025.

La Fundación ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General y una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos.

Contexto: Caso Juliana Guerrero: el Icetex le otorgó un crédito por $11 millones, pero no fue a la universidad; hay nuevas irregularidades

Entre estos, está Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien durante muchos años fue el secretario general de la institución educativa y quien habría dado luz verde para la entrega de los títulos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Procuraduría General de la NaciónJuliana Guerrero Ministerio de Eduación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.