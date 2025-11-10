Se complica el caso Juliana Guerrero: Ministerio de Educación investiga a la Fundación San José por títulos irregulares

El Ministerio de Educación Nacional ordenó abrir una investigación administrativa preliminar contra la Fundación Universitaria San José y sus ahora exdirectivos para verificar presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios, entre ellos el que recibió la funcionaria Juliana Guerrero. La decisión quedó consignada en la Resolución 021551, fechada el pasado 10 de noviembre.

El Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales, por el presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales que regulan la prestación del servicio de educación superior.



Se… pic.twitter.com/wwRGhbBDS2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

Según la resolución, la medida busca comprobar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior. La apertura se fundamenta en visitas de inspección y en documentos internos que habrían mostrado anomalías en varios procesos de titulación.

El origen del expediente

Lo que motivó la resolución se inició a partir de una visita de inspección realizada el 22 de septiembre de este año y de la comunicación interna 2025-IE-031232, del 29 de septiembre, en la que el Grupo de Medidas Preventivas remitió el acta y las evidencias recaudadas.

En esa diligencia se identificaron presuntas irregularidades en al menos tres estudiantes, dos de los cuales habrían obtenido su título sin presentar el examen del Estado correspondiente, y un tercero habría presentado la prueba en la fecha posterior a la expedición del título.

Designación del investigador y trámite administrativo

La Resolución 021551 designa al doctor Emilio Esneider Forero Beleno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, como funcionario investigador encargado de instruir la actuación dentro del marco de sus competencias.

Además, allí se incorporan como pruebas los documentos relacionados en la parte considerativa y ordena las comunicaciones formales a la Secretaría General de la Fundación para que informe a directivos, representantes legales y demás responsables. También exige que la universidad remita a la cartera ministerial los soportes de entrega correspondientes.

La Fundación Universitaria San José había anunciado el 7 de noviembre que, tras una investigación interna, anuló de manera unánime los títulos de Tecnología de Gestión Contable y Tributaria, y de Contaduría Pública que estaban registrados a nombre de Juliana Guerrero.

La institución aseguró que, al revisar el historial académico en sus sistemas, no encontró registro alguno de asistencia a clases, participación en actividades académicas ni evaluaciones en las plataformas virtuales para los programas señalados.

Además de la anulación de títulos, la Fundación informó que inició acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos a raíz de las irregularidades detectadas.