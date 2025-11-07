Suscribirse

Judicial

Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

Tras revisar el historial académico no se encontró que la joven hubiera realizado ni un solo examen en la carrera de Contaduría Pública.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 8:41 p. m.
Juliana Guerrero y Fundación San José.
Juliana Guerrero y Fundación San José. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

Juliana Guerrero no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José.

Esta fue la conclusión a la que llegó la Fundación tras realizar una revisión en el historial académico de la joven quien estuvo muy cerca de ser viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Contexto: Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

“Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”, señaló la Fundación Universitaria.

En este sentido se aseveró que se continuarán las investigaciones internas con el fin de establecer qué ocurrió en el caso de Juliana Guerrero y la forma en cómo obtuvo los mencionados títulos.

-
Juliana Guerrero coordinadora de gabinete de la cartera del Interior | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Fundación ya presentó denuncia ante la Fiscalía General y queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra de un grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos.

Entre estos, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien durante muchos años fue el Secretario General de la institución educativa y quien habría dado luz verde para la entrega de los títulos.

Contexto: Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

En la acción judicial se advierte que Gutiérrez Martínez habría incurrido en los delitos de daño informático y obtención de documento público falso.

UIS deberá entregar soportes de los contratos con Juliana Guerrero

El pasado 22 de octubre, el Tribunal Administrativo le ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) que entregue toda la información sobre los contratos que firmó con Juliana Guerrero, y los cuales fueron revelados por SEMANA.

La UIS, una de las universidades más importantes del país, había manifestado en su momento que no podía revelar “por confidencialidad” la forma en que se celebraron tales contratos y la justificación de los mismos.

Contexto: La contratitis de Juliana Guerrero: pese a no tener título ni experiencia recibió dos contratos con el Ministerio del Interior

En respuesta a una petición presentada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, el Tribunal manifestó que la UIS debe presentar los soportes completos de la celebración de estos dos contratos.

La congresista había pedido información sobre los motivos que llevaron a que se contratara con Guerrero “como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander”.

Juliana Guerrero (derecha) se ha convertido en un rostro conocido en el círculo de Benedetti.
Juliana Guerrero (derecha) se ha convertido en un rostro conocido en el círculo de Benedetti. | Foto: @AABenedetti

Sin embargo, la UIS respondió que no podía presentar toda la información, pues contenía información privada de la contratista, es decir, Juliana Guerrero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

2. Presunto asesino del estudiante de Los Andes fue beneficiario de Ser Pilo Paga, el mejor Icfes en 2016 y sabe dos idiomas

3. Cantantes vallenatos contratados para fiestas privadas de Nicolás Petro Burgos fueron llamados a declarar en el juicio

4. Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

5. Rusia advierte a Estados Unidos de un ataque y reafirma apoyo al régimen de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juliana Guerrero Universidad Industrial de SantanderContratos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.