Este miércoles 28 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a comparecer al excomandante de las Farc José Benito Cabrera Cuevas, conocido con el alias de Fabián Ramírez, para que responda por el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado interno.

Excomandantes del Secretariado de las Farc reconocen, por primera vez, el reclutamiento de 18.000 niños durante el conflicto armado

En la decisión judicial se señala que alias Fabián Ramírez, quien hizo parte del Bloque Sur de las Farc y el Comando Conjunto Central de las Farc, fue catalogado como máximo responsable de estos hechos materia de investigación.

Igualmente, fueron citados otros 19 excomandantes guerrilleros para que reconozcan su responsabilidad en este macrocaso.

En este expediente, según indicó la JEP, han sido reconocidas 11.052 víctimas, la mayoría de las cuales pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Alias Fabián Ramírez, excomandante de las Farc, fue citado por la JEP para que reconozca su responsabilidad en el reclutamiento infantil. Foto: Colprensa

“La Sala de Reconocimiento de Verdad fundamental el llamado a reconocer responsabilidad de estos comparecientes, no solo en las atribuciones y funciones que tuvieron debido a sus comandancias de bloque y por sus coordinaciones interferentes, sino en el análisis del comportamiento del patrón macrocriminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas durante sus distintos periodos de mando”, señaló la magistrada Lily Rueda Garzón.

En resumidas cuentas, estos comandantes guerrilleros -según reza la evidencia- dieron órdenes directas para el reclutamiento de menores con el fin de engrosar las filas de sus respectivos bloques durante el confrontamiento armado con las fuerzas del orden estatales.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra detalló que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de este grupo armado ilegal se “repitió de forma sistemática y recurrente en todos los territorios del país, exceptuando Santa Andrés y Santa Catalina, por todos los bloques de la antigua guerrilla”.

Esta práctica criminal tuvo un “recrudecimiento” entre los años de 1996 y 2016, lapso en el cual se presentaron cuatro picos materia de estudio: 1999, 2002, 2007 y 2013.

Igualmente, los comandantes de bloques guerrilleros dieron órdenes precisas a sus hombres para reclutar masivamente a menores que hicieran parte de comunidades vulnerables, entre las que se encontraban comunidades indígenas y afrodescendientes.

Patrón sistemático

Frente a este fenómeno, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli aseguró que detrás de cada reclutamiento hay “una vida interrumpida, una infancia arrebatada. La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados: reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”.

Piden a la JEP que vincule a la senadora Sandra Ramírez al macrocaso de reclutamiento de menores

“Lo que este caso revela es profundamente doloroso. El reclutamiento de niñas y niños no fue un fenómeno aislado ni esporádico (...) Durante dos décadas, la violencia contra la niñez fue persistente, sistemática y sostenida”.

Estos son los 20 excomandantes guerrilleros citados

1. Fabián Ramírez Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’, comandante del Bloque Sur entre 1993 y 2013.

2. Rodolfo Restrepo Ruiz, alias ‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’, comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del Bloque Oriental de 2000 a 2009.

3. Ángel Alberto García Sánchez, también conocido como ‘Hernán Benítez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2009 a 2016.

4. Álvaro Guazá Carabalí, también conocido como ‘Kunta Kinte’, quien fue coordinador interfrentes de los frentes 7,27, Combatientes del Yarí, 42 y 43 del Bloque Oriental, de 2012 a 2016.

5. Darío Lee Díaz, también conocido como ‘Robledo’ o ‘Tatareto’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2007 a 2016.

6. Floresmiro Burbano, también conocido como ‘Martín Corena’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1996 a 2016.

7. Erasmo Traslaviña Benavides, también conocido como ‘Jimmy Guerrero’, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio de 1993-1997 y coordinador de la Unidad Norte, compuestas por los frentes 33 y 20 de 2003 a 2016 y de la Unidad Sur, compuesta por los frentes 11, 12, 23 y 46 de 1997 a 1998, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

8. Pedro Trujillo Hernández, también conocido como ‘Alberto Muñoz’, ‘Alberto Cancharina’ o ‘Cancharina’ y quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 1997 a 1998 y de 2000 a 2017, así como de la Unidad Sur, compuestas por los frentes 11, 12, 23, 46, de 1998-1999, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

9. Jairo Reinaldo Cala Suárez, también conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’, quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 2002-2016, del Bloque Magdalena Medio.

10. Luis Óscar Úsuga Restrepo, también conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 2016.

11. Martín Cruz Vega, también conocido como ‘Rubín Morro’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 2003 a 2014.

12. Jesús Mario Arenas Rojas, también conocido como ‘Marcos, Marcos Urbano’, ‘El barbado’ u ‘Osama’, quien fue comandante de la coordinación interferentes conocida como El Bloquecito, compuesta por los frentes 9, 47, Frente Urbano Jacobo Arenas del Bloque Noroccidental, de 1998 a 2005.

13. Abelardo Caicedo Colorado, también conocido como ‘Solís Almeida’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1993 a 2016.

14. Gilberto de Jesús Giraldo David, también conocido como ‘Aldemar Altamiranda’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1994 a 2006.

15. Luis Eduardo Rayo, también conocido como ‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 1997 a 2001 y durante 2015.

16. Henoc Capera Trujillo, también conocido como ‘Giovany Castro’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 2002 a 2014.

17. Elmer Caviedes, también conocido como ‘Albeiro Córdoba’, quien fue comandante del Frente 44 del Bloque Oriental de 1994 a 2012.

18. Jerminson Álvaro Noreña Camargo, también conocido como ‘Irson Cordoba’, quien perteneció al Frente 40 del Bloque Oriental de 1994 a 2006, en donde desempeñó funciones de orden público, inteligencia y educación.

19. Gustavo Gómez Urrea, también conocido como ‘Víctor Mejia Jecho’, quien fue comandante del Frente 15 del Bloque Sur de 1996 a 2009.

20. Álvaro García Velandia, también conocido como ‘Flaminio’, quien perteneció al Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de 1986 a 2016, en funciones continuas de organización de masas por tres décadas.