Suscribirse

Nación

Habla representante de la Fundación San José y cuenta verdad sobre polémica de Juliana Guerrero: le pueden quitar el título

El representante legal se refirió a la controversia de las Pruebas Saber Pro, que no presentó la designada viceministra.

Redacción Nación
14 de septiembre de 2025, 9:06 p. m.
Juliana Guerrero y Fundación San José.
Juliana Guerrero y Fundación San José. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

La polémica por Juliana Guerrero no para y, hasta el momento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha tomado una decisión definitiva. Después de que se revelara que no realizó las Pruebas Saber Pro, la toma de posesión del cargo está en veremos y sigue como viceministra designada de la Juventud.

Todavía no está claro qué fue lo que pasó y cómo Guerrero obtuvo el título, pese a que no cumplió con este requisito, lo que ha dejado muchas preguntas.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José, institución de la que la mujer se graduó, habló sobre la controversia y explicó cómo fue parte del proceso.

Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza | Foto: Semana

En diálogo con la emisora Blu Radio, el representante indicó que Guerrero llegó a la Fundación en el mes de diciembre de 2023. Desde ese momento, estudió 18 meses.

Además, precisó que se le validaron varios estudios que la hoy designada viceministra tenía en instituciones como la Universidad Popular del Cesar y el SENA.

Contexto: Jennifer Pedraza destapa nueva prueba contra Juliana Guerrero y la deja en evidencia: “Más falso que moneda de cuero”

Pareja señaló que la hoy funcionaria cursó cuatro trimestres en horario nocturno y, posteriormente, otro periodo, para de esta forma conseguir el título de tecnóloga.

Acerca de la polémica por no haber hecho las Pruebas Saber Pro y pese a esto conseguir el título, teniendo en cuenta que es una regla para poder graduarse en la educación superior, el representante no ahondó, pero dejó sobre la mesa que pudo tratarse de un error por parte de la institución.

“Somos humanos, entre tanta gente pudo haber un error. Es posible que se nos haya pasado”, dijo.

Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti.
Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

Por lo mismo, remarcó que la universidad ya está investigando lo sucedido para esclarecer si la irregularidad se cometió a propósito o, por el contrario, fue un error por parte de algún trabajador.

Incluso fue más allá y mencionó que, si se confirma todo lo que se ha dicho en los últimos días, el título se lo pueden retirar en cualquier momento a Juliana Guerrero.

“Cuando ella ya presente las Pruebas Saber en noviembre, se lo podríamos entregar sin ningún problema”, manifestó.

Contexto: El insólito error que aparece en la hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes

Por el momento, según lo que demuestran los datos del Icfes, la designada viceministra no realizó el examen. Incluso, ya habría quedado agendada para que lo realice el próximo mes de noviembre.

Pese a esto, la propia Guerrero ha insistido en que consiguió su título sin cometer alguna irregularidad.

Sin embargo, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, ha sostenido que esto no es cierto y ha sido quien destapó el caso.

Hace poco, incluso, sacó una nueva prueba al comprobar que Guerrero no aparece en los registros oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) como graduada o estudiante de la Fundación San José.

Por lo mismo, son varias las voces que le insisten al Gobierno que no la posesione como viceministra, pero hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento claro sobre este tema por parte del Ejecutivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terror en discoteca de Popayán: tres personas fueron asesinadas en medio de una riña; identificaron a las víctimas

2. Gol olímpico de Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors: así fue la pintura

3. Walter Mercado: números de la suerte de los 12 signos para el 15 de septiembre; un giro inesperado se daría

4. Barcelona le propinó dura goleada a Valencia y remeció LaLiga: paliza es tendencia en España

5. Grave accidente de tránsito en Valle del Cauca: motociclistas chocaron violentamente y uno de ellos murió; esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juliana Guerrero

Noticias Destacadas

El hecho ha generado gran conmoción en esta zona del país.

Terror en discoteca de Popayán: tres personas fueron asesinadas en medio de una riña; identificaron a las víctimas

Redacción Nación
Accidente vía Pradera - Palmira, en Valle del Cauca.

Grave accidente de tránsito en Valle del Cauca: motociclistas chocaron violentamente y uno de ellos murió; esto se sabe

Redacción Nación
Calarcá arremetió contra Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos, a quien señaló de mentirle al mundo cuando dijo que las Farc habían desaparecido.

Disidencias de alias Calarcá arrecian con secuestros extorsivos en el país; el delito se incrementó en un 115%

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.