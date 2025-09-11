Jennifer Pedraza destapa nueva prueba contra Juliana Guerrero y la deja en evidencia: “Más falso que moneda de cuero”

No para la polémica con relación a Juliana Guerrero, las presuntas irregularidades que habría cometido para obtener el título y su posible designación en propiedad como viceministra de la Juventud.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, es quien le ha puesto el ojo a este caso y lo ha seguido de cerca. En esta oportunidad, dejó en evidencia una nueva irregularidad que se habría hecho.

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que Juliana Guerrero no aparece en los registros oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) como graduada o estudiante de la Fundación San José, institución en la que obtuvo el título.

“Además de las pruebas Saber, a Juliana Guerrero no le aparecen los registros SNIES de haber sido admitida, estudiante o egresada de la Fundación San José. La institución nunca la reportó”, indicó.

Pedraza compartió una carta del Ministerio de Educación en la que se informa que no hay ningún registro de los estudios que cursó la hoy designada viceministra. La cartera explicó que, debido a que no hay datos de esto, no puede dar cuenta de dicha información.

Asimismo, aclara que esta obligación es responsabilidad de cada una de las instituciones de educación superior, por lo que el Ministerio no tiene nada que ver allí.

“Si se encuentra información inexacta, es competencia de cada IES para actualizar, modificar, corregir o reportar la información correctamente ante el Ministerio de Educación Nacional”, dice la carta.

¿Otro "error humano"? Increíble que @juanflorians y @petrogustavo insistan en posesionarla…

Ante esto, la militante de Dignidad y Compromiso volvió a cuestionar el proceso de Guerrero para ser viceministra de la Juventud y las irregularidades que se habrían cometido para que obtuviera su título.

“¿Otro error humano? Increíble que Juan Florián y Gustavo Petro insistan en posesionarla con un título más falso que moneda de cuero”, escribió.

En otra publicación, la representante criticó el silencio por parte del Ministerio de Educación sobre la forma en la que la Fundación San José “entrega títulos profesionales sin cumplir el requisito del Saber Pro y en 15 meses”.

Además, Pedraza también le respondió al presidente Petro, quien puso en duda que una persona pueda posesionarse sin antes ser nombrada, ya que se especuló con que el mandatario había dado la orden para que se oficializara lo de Juliana Guerrero.

Presidente ¿va a concretar el nombramiento de Juliana Guerrero en el viceministerio de las juventudes?



Deje las leguleyadas para otro momento.



Más bien respóndame esa pregunta simple.

“Presidente, ¿va a concretar el nombramiento de Juliana Guerrero en el viceministerio de las juventudes? Deje las leguleyadas para otro momento. Más bien, respóndame esa pregunta simple”, escribió.