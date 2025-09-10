Suscribirse

Política

¿Petro puso en duda posesión de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes? Publicó enigmático trino

La joven entró al círculo de confianza del presidente de la República.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 10:51 p. m.
Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Gustavo Petro y Juliana Guerrero. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Crece la polémica en el país por la publicación de la hoja de vida de Juliana Guerrero en la página de la Presidencia para ocupar un alto cargo en el Gobierno nacional.

Frente a las presuntas irregularidades en su hoja de vida, Guerrero fue denunciada en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.

Contexto: Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

La denuncia ante el ente acusador fue radicada por el abogado Sebastián Rondón Duarte y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Allí se advierte que la joven de 23 años, quien ha ocupado varios cargos durante el Gobierno Petro, habría falseado sus documentos para acceder al cargo.

“La señora Juliana Guerrero Jiménez habría obtenido documentos públicos ideológicamente falsos, consistentes en diplomas que acreditan como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación de Educación Superior San José”, se desprende de la denuncia.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Sin embargo, un trino que publicó el presidente Gustavo Petro, este miércoles, 10 de septiembre, sembró dudas sobre la posesión de Juliana Guerrero como nueva viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, el cual está liderando Juan Carlos Florián.

“Señor periodista, puede usted explicarnos, ¿cómo puede posesionarse una persona en Colombia, sin haber sido nombrada?”, dice el mensaje de Petro.

Hace varios días, Juliana Guerrero, dijo en una entrevista radial: “Yo soy vallenata, soy del Cesar. Empecé a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar hasta el quinto semestre. Me tocó venirme para Bogotá por temas de seguridad. Yo vengo acá, inicié de cero mi vida, empecé a buscar qué quería estudiar. Sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en 2021, amenazas, persecución por todo el proceso de liderazgo juvenil que viví en el departamento”.

Hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las juventudes.
Hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las juventudes. | Foto: Cortesía

“En el tema de la experiencia eso se está revisando, sobre todo porque ¿cómo es posible que en un país donde nosotros necesitamos tener la oportunidad de trabajar, de poder desarrollar, donde es difícil tener el primer empleo, se coloquen unos requisitos para un espacio que tiene que ser asumido por un joven?”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Contexto: Juliana Guerrero reconoce que no tiene tarjeta profesional, recién se graduó y ahora apunta a ser viceministra de Petro: aseguró que cumple particular requisito

Y por último, dijo que no tenía tarjeta profesional de Contaduría: “No, porque para solicitar la tarjeta profesional, yo tengo que tener un año de experiencia para que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me la dé. Pero hay una particularidad y es que como no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, pues no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable tributaria, no necesito firmar como contadora. Porque yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. No voy a ejercer la Contaduría Pública, sino que necesito el título profesional”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iban tras millonario botín en Itagüí y la Policía les salió adelante: un ladrón fue dado de baja y otro gravemente herido

2. Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

3. FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

4. Milei lamenta el asesinato de Charlie Kirk y acusa a la izquierda de promover la violencia política

5. “No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroJuliana Guerrero

Noticias Destacadas

Gustavo Petro Carlos Camargo,

“No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el asesinato del activista Charlie Kirk: “La seguridad efectiva siempre debe prevalecer”

Redacción Semana
Rueda de prensa de la Ley de financiamiento con el ministro de hacienda, Germán Ávila, los viceministros Carlos Betancourt y Leonardo Pazos y la Dir. de Presupuesto, Martha Hernández.

¿Se destraba el presupuesto para 2026? Congresista señala que MinHacienda está abierto a reducir el monto

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.