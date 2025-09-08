Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

Jennifer Pedraza no se quedó quieta tras las respuestas entregadas por el Icfes y la propia Juliana Guerrero, por las presuntas irregularidades que se habrían cometido para que la designada viceministra de la Juventud se graduara pese a que, al parecer, no presentó las Pruebas Saber Pro.

La institución anunció una investigación por un supuesto hackeo, mientras que Guerrero informó que interpondría una denuncia en contra de la representante a la Cámara.

Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza. | Foto: Semana

Ante esto, la militante del partido Dignidad y Compromiso publicó un video en el que mostró la forma en la que hizo el proceso para dejar al descubierto a la hoy funcionaria.

“Hoy les voy a enseñar a ‘hackear’ la página del Icfes en menos de un minuto para mostrar un certificado de que uno presentó la prueba Saber Pro”, comentó.

Pedraza ingresó a Google y allí buscó ‘certificados saber pro’, por lo que acto seguido ingresó a la página del Icfes. “Vamos a hacer algo muy macabro”, dijo.

La congresista mostró cómo en la página sale un enlace para consultar el certificado de que una persona sí realizó el examen. En un primer momento, buscó con los datos de un amigo que presentó la prueba durante el mismo periodo en el que lo debía de haber hecho Juliana Guerrero.

Nos acusan de ‘hackear’ el ICFES cuando cualquiera puede consultar esa info en minutos. 🖥️



El escándalo es cómo pasan por encima de la ley con maromas para justificar lo injustificable: poner a alguien sin experiencia y con un título inválido al frente del Viceministerio de… https://t.co/nW5FgkLti2 pic.twitter.com/oYCFkSoycJ — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 4, 2025

Al hacer esto, el sistema arrojó el certificado, por lo que Pedraza dijo: “Esto es lo que Juliana tendría que presentarnos, no una demanda ante la Corte Suprema para demostrar que efectivamente presentó el Saber Pro”.

Tras esto, la representante volvió a hacer el mismo proceso con los datos de la designada viceministra, recordando que su cédula es pública debido a que la reportó por el cargo al que podría llegar.

“El usuario con el documento no fue encontrado porque efectivamente ella no tiene hoy un certificado de que presentó las pruebas”, mencionó.

Pedraza recordó que este es un requisito indispensable para poder graduarse, por lo que deja en evidencia que, al parecer, hubo irregularidades en el proceso en el que se le entregó el título a Guerrero.

“Me acabo de demorar menos de un minuto y esta señora prefiere, en vez de demostrarme que sí presentó el Saber Pro, hacer lo que hace su jefe Armando Benedetti: demandarme para pretender que nos callemos”, manifestó.

La congresista aseguró que ella misma le envió estos datos a la designada viceministra, por lo que no entiende por qué anunció acciones legales en su contra.