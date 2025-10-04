Suscribirse

Justicia

Ministerio del Interior le avaló a Juliana Guerrero un título de pregrado que no tenía para entregarle otros dos millonarios contratos en el 2023

La joven cesarense fue catalogada como “la persona idónea” para apoyar el desarrollo de dos importantes contratos en el Ministerio del Interior.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 7:46 a. m.
El nombramiento de Juliana Guerrero sigue en polémica por cuenta de la expedición de su título. | Foto: COLPRENSA

En stand by quedó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Pese al interés del Gobierno del presidente Gustavo Petro de designarla en ese cargo, la decisión de la Fundación Universitaria San José de suspender el título de contadora pública que se le otorgó en julio pasado frustró esa designación.

La falta de un título solo ha sido problema para ella cuando se conocieron las irregularidades. Meses atrás firmaba contratos sin problema. SEMANA revela detalles de dos contratos con el Ministerio del Interior, por los cuales recibió 14 millones de pesos por cinco meses de trabajo.

Con solo 19 años, sin experiencia, la directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno emitió un documento en el que la calificaba como la “persona idónea para prestar servicios de apoyo” en un convenio en el que la convirtieron en el enlace territorial en diferentes regiones con el objetivo de poner en marcha la denominada paz total.

“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, los servicios de apoyo a la gestión como enlace territorial en las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación en escenarios de convivencia permitiendo la construcción de rutas de diálogo y espacios de concertación con la ciudadanía para reducir las conflictividades sociales en el territorio nacional”, señala el objeto del contrato.

Documento del Ministerio del Interior sobre el nombramiento de Juliana Guerrero. | Foto: MINISTERIO DE COMERCIO

Para febrero de 2023, fecha en la que se llevó a cabo la firma, no tenía ni título ni experiencia. Sin embargo, en el contrato, conocido por SEMANA, se reseña que uno de los criterios para seleccionar la oferta fue su experiencia y perfil verificados.

En una de las casillas se lee que había laborado con la Fundación Raíces Afro durante 42 meses, experiencia que supuestamente era equivalente con el perfil, aun cuando en ningún momento se hizo referencia a las funciones que desempeñó.

Llama la atención que en los estudios documentados solo aparece un título de “Tecnología en Gestión Contable y Tributaria” en julio de 2025, contrariando claramente lo consignado en la celebración del contrato. Guerrero firmó un segundo contrato por 3 millones de pesos para “liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas orientadas a garantizar la gestión política del Gobierno, la protección, el goce efectivo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, fortaleciendo el diálogo social e intercultural Estado-comunidades, la democracia, la participación, la seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo así el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables”.

Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Sigue la polémica por el nombramiento de Juliana Guerrero. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

Investigación en la San José

Según conoció SEMANA, las graves irregularidades que se presentaron con la expedición del título de contadora pública por parte de la Fundación Universitaria San José parecen tener nombre propio. El secretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez, habría ingresado en el sistema para cambiar los datos de Juliana Guerrero a fin de darle vía libre a la entrega del título.

No obstante, la joven no contaba con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación. Como resultado de esto, fue denunciado por la misma Fundación por los delitos de daño informático y obtención de documento público falso. Gutiérrez Martínez fue destituido “con justa causa” en medio de una investigación interna. En la misma decisión quedó claro que el título otorgado a Guerrero estuvo marcado por irregularidades.

