Juliana Guerrero reapareció tras quedarse sin título y contó lo que va a hacer para quedarse en el gobierno: “Engorroso suceso”

Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud, reapareció después de que se conociera que la Fundación San José decidió anularle el título debido a que no se demostró que hubiera presentado la prueba Saber Pro, un requisito fundamental para poder graduarse.

En diálogo con la emisora Blu Radio, la mujer reaccionó a la noticia y contó lo que va a hacer tras la decisión de la institución educativa.

Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud y envuelta en un escándalo por no cumplir con los requisitos para graduarse. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

“Yo voy a presentar las Saber Pro, estoy inscrita y será en las fechas establecidas en el calendario. Desde el inicio ha sido así“, manifestó.

Guerrero afirmó que no le retirarán el título de contadora, sino que deberá realizar el examen y de esta forma estará cumpliendo con todo lo establecido por la ley para volver a obtenerlo, así podrá usar el diploma para llegar a cargos públicos.

De hecho, la designada viceministra sostuvo que su idea es presentar la prueba y seguir de esta forma con su trámite para llegar al Ministerio de la Igualdad, cartera en la que está más que claro que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro.

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de allá”, comentó.

Juliana señaló que simplemente a ella en su momento le dieron la oportunidad de obtener el título y así lo hizo. “A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue“, dijo.

Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza. | Foto: Semana

“Pero entiendo las preocupaciones, por eso estoy al tanto de la situación“, agregó.

Por último, Guerrero agregó lo siguiente para concluir el diálogo: “Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso”.

Juan David Bazzani, abogado de la institución, fue quien confirmó la determinación de anularle el título a la mujer, ya que por el momento no hay ninguna evidencia que demuestre que presentó el examen.

De hecho, cada vez está más que claro que hubo una irregularidad en este caso, lo que incluso llevó a la salida del secretario general de la universidad, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien además fue denunciado por lo que presuntamente hizo.

“En la medida que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo", dijo el jurista en diálogo con Noticias Caracol.