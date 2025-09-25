Sigue la polémica alrededor del caso de Juliana Guerrero, la joven de 22 años que fue designada como viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

En medio de la polémica, quien se volvió a pronunciar al respecto fue la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, luego de que la Fundación San José anulara el diploma en Contaduría que le otorgó a Guerrero, quien dijo en entrevista en Blu Radio que buscará ser viceministra de Juventudes.

De acuerdo con la joven, ya está inscrita para presentar las pruebas Saber Pro durante en octubre y así recuperar la validez de su cuestionado pregrado en la Fundación San José.

Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de allá. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. Pero entiendo las preocupaciones, por eso estoy al tanto de la situación. Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso”, dijo Guerrero en Blu Radio.

Por lo tanto, esta tarde de jueves 25 de septiembre, Pedraza, quien ha seguido de cerca el caso de Guerrero, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro y advirtió que irá hasta las últimas para que la joven no pueda ser nombrada en el Ministerio de La Igualdad.

“El caso de Juliana Guerrero demuestra que a Petro no le incomoda la corrupción. Nosotros no vamos a parar: iremos hasta las últimas instancias para que no reine la impunidad a la que este gobierno le dio carta blanca. Hoy sabemos que posiblemente le anulen los títulos a Guerrero. Esto es una victoria del control político que hemos hecho en el Congreso”, dijo la congresista a través de su cuenta en la red social X.

Y agregó: “No vamos a desistir. Si este Gobierno quiere normalizar la corrupción, nosotros no. Agradecemos a las personas que nos han buscado para seguir investigando la corrupción en torno a Juliana Guerrero, Petro, Benedetti y la Fundación Educativa San José; Seguiremos denunciando y usando todas las herramientas jurídicas y políticas para que ningún título ilegal ni ningún cargo producto de la corrupción quede en pie”.

