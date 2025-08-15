POLÍTICA

Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

No es profesional. Según su hoja de vida, la controvertida joven es técnica y tecnóloga. El presidente Gustavo Petro la defiende.

15 de agosto de 2025, 11:16 a. m.