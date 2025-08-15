Suscribirse

Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

No es profesional. Según su hoja de vida, la controvertida joven es técnica y tecnóloga. El presidente Gustavo Petro la defiende.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:16 a. m.
SEMANA confirmó que este es uno de los aviones de la Policía donde viajó Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Juliana Guerrero, la joven investigada por la Procuraduría y la Contraloría por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, tendrá un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro: será viceministra de juventud.

Este jueves, 14 de agosto, la página de la Presidencia publicó su hoja de vida, y se confirmó que la nueva viceministra es técnica en contabilización de operaciones comerciales y tecnóloga.

En desarrollo...

