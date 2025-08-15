POLÍTICA
Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga
No es profesional. Según su hoja de vida, la controvertida joven es técnica y tecnóloga. El presidente Gustavo Petro la defiende.
Juliana Guerrero, la joven investigada por la Procuraduría y la Contraloría por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, tendrá un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro: será viceministra de juventud.
Este jueves, 14 de agosto, la página de la Presidencia publicó su hoja de vida, y se confirmó que la nueva viceministra es técnica en contabilización de operaciones comerciales y tecnóloga.
En desarrollo...