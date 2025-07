La bitácora de los polémicos vuelos de Juliana Guerrero, la joven funcionaria del Gobierno Petro: ha viajado siete veces y un traslado costó casi 120 millones de pesos

Ese día, Juliana Guerrero se devolvió a Valledupar y no se sabe si lo hizo por tierra –la distancia es de dos horas desde Aguachica–, pues en los registros que tiene SEMANA no aparecen más vuelos. No obstante, hay una orden de viaje en el helicóptero de matrícula PNC 495, pero no se ejecutó sobre el terreno.