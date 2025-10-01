Estudiantes envían dura carta a Petro por mantener a Juliana Guerrero como delegada de Presidencia: “Resulta inaceptable”

La polémica con relación a Juliana Guerrero no para y ahora se suma que hay varias organizaciones estudiantiles, juveniles y sociales de Valledupar que no quieren que la mujer siga como delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario.

La petición se la hicieron directamente al presidente Gustavo Petro por medio de una carta abierta en la que expusieron los motivos. Según ellos, mantener a Guerrero allí está lejos de los cambios que siempre han querido lograr y por lo cual han expresado un apoyo al Gobierno.

Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

Los firmantes recordaron que ya está más que demostrado que la entonces designada viceministra de la Juventud cometió irregularidades para lograr obtener su título, ya que no presentó las pruebas Saber Pro, uno de los requisitos fundamentales para graduarse.

“Resulta inaceptable que, mientras luchamos por erradicar la corrupción y dignificar la educación pública, conservemos como delegada de la Presidencia a alguien cuya situación aún no ha sido esclarecida y que presuntamente desconoce los principios éticos que deberían guiar a cualquier servidor público”, dice la misiva.

Por lo mismo, sostuvieron que esto podría llegar a ser una traición a las “convicciones heredadas de la revolución estudiantil”.

Asimismo, criticaron que pese a que Guerrero sigue en el cargo, no ha tenido una postura muy clara sobre los cuestionamientos por corrupción que se le han hecho al rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero Ramírez.

En esta contundente carta el movimiento estudiantil de la Universidad popular del César le pide a @petrogustavo la salida de Juliana Andrea Guerrero como delegada de Presidencia. La educación pública no puede seguir en manos de clanes y clientelismo. ¡El movimiento estudiantil… pic.twitter.com/JFLMHWqHoe — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 29, 2025

“Esta ausencia de compromiso demuestra que no represente los intereses de la comunidad estudiantil ni de la educación pública y, al contrario, se alinea con la agenda política de las élites que han desangrado a la universidad”, señalaron.

De la misma forma, los firmantes afirmaron que Guerrero no ha mostrado disposición alguna para articular una agenda conjunta que permita consolidar la institución al servicio de la comunidad por encima de los clanes políticos.

De hecho, sostuvieron que la mujer le está dando la “espalda a las banderas de lucha” estudiantil, que incluso en su momento ella mismo levantó, lo que le generó cierto reconocimiento.

Toda esta situación, según ellos, se presenta en medio de un panorama muy complejo para la universidad porque solo están teniendo dos opciones para elegir: la reelección del actual rector o la aparición de un nombre nuevo que obedezca a los clanes políticos de siempre.

Por todo esto, le hicieron un fuerte llamado al Gobierno, especialmente al presidente y al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que se apersonen del asunto y ayuden a evitar que la institución quede nuevamente en manos de los mismos de siempre.