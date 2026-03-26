Nación

La tragedia de los hermanos Arias Pérez, quienes murieron en el siniestro del avión Hércules en el Putumayo

Se trata de los hermanos Daniel Steven y Santiago Andrés Arias Pérez, soldados profesionales que llevaban un año en el Ejército.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 10:35 a. m.
Los hermanos Daniel y Santiago Arias Pérez murieron en el accidente militar en Putumayo.
Los hermanos Daniel y Santiago Arias Pérez murieron en el accidente militar en Putumayo. Foto: Ejército

Con el paso de los días, se siguen conociendo historias que parten el alma tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Putumayo.

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo, ha generado conmoción en todo el país. La aeronave, que transportaba a decenas de uniformados, presentó una emergencia pocos minutos después de despegar, provocando un siniestro que dejó múltiples víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos.
La tragedia por el accidente del avión de la FAC en Putumayo no para, dos hermanos murieron en el siniestro. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

Una de las historias desgarradoras es la de los hermanos Daniel Steven y Santiago Andrés Arias Pérez, quienes murieron en el siniestro aéreo.

Los militares se habían enlistado en la fuerza con el propósito de darle un mejor futuro a su mamá. Buscaban tener una estabilidad económica para que ella dejará de pasar trabajos.

YouTube video ybQdp7veXYM thumbnail

Oriundos de Puerto Libertador, Córdoba, los soldados estaban en la zona del sur del país, según lo dicho por el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, en el Plan Democracia.

Medellín

Estudio académico destapa posibles causas de las inundaciones en Medellín

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 27 de marzo de 2026

Cali

Nueva masacre en Cauca: tres cuerpos fueron incinerados dentro de un carro

Nación

Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, habló por primera vez de los casos de presunto acoso sexual

Nación

Le caen a Petro por supuesta actitud machista en pleno consejo de ministros: “Desde que llegó ha tenido ese comportamiento”

Bogotá

Bogotá sin agua: puntos en los que se presentarán cortes del servicio este jueves 26 de marzo

Nación

Polémica por aparición de video íntimo en redes sociales del alcalde de Manaure: hay pronunciamiento oficial

Nación

Aparece último video que grabó militar dentro de avión segundos antes de morir en accidente en Putumayo: lo envió a su familia

Nación

Dan de alta a cuatro militares sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo

Semana TV

“Se les caía el cuerpo”: cabo sobreviviente del siniestro militar en Putumayo narró cómo ayudó a sus compañeros

Su misión era la de garantizar la seguridad durante la jornada de elecciones del 8 de marzo. Habían llegado al aeropuerto de Puerto Leguízamo con el fin de gozar de los días de descanso que se habían ganado por haber hecho que las elecciones se desarrollaran sin contratiempos.

Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo.
Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo el lunes, 23 de marzo. Foto: Autor anónimo.

Los hermanos Arias Pérez abordaron el avión Hércules como lo hicieron los otros 124 pasajeros. Se montaron en la aeronave para salir del aérea de operaciones y reencontrarse con su ser querido, cita que no pudieron cumplir.

YouTube video pBI_gRFo9VI thumbnail

Los cuerpos de varios de los militares ya comenzaron a ser trasladados a sus ciudades de origen. Medicina Legal ya ha identificado los cuerpos de varias de las víctimas mortales del accidente aéreo, el más grave en la historia de las Fuerzas Militares.

YouTube video iyLMU28A0v8 thumbnail

El saldo lamentable fue de 69 militares y policías muertos y 57 heridos. Varios de ellos fueron trasladados a Bogotá al Hospital Militar, donde ya cuatro uniformados fueron dados de alta.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

Mientras el país sigue de luto por el accidente, las investigaciones avanzan con el propósito de encontrar las causas que generaron la tragedia.