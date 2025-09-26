Después de muchas idas y venidas, finalmente se eliminó la hoja de vida de Juliana Guerrero de la página de la Presidencia y, por lo menos por ahora, no podrá llegar al Ministerio de Igualdad para convertirse en la viceministra de Juventud.

La noticia se conoció después de que la Fundación San José, por medio de su abogado, confirmara que anuló el título de Contaduría que tenía la mujer, pues quedó claro que no presentó las Pruebas Saber Pro y, por ello, no cumple con los requisitos.

Juliana Guerrero y Fundación San José. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

Detrás de todo esto se encuentra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la universidad y fue desvinculado por las presuntas irregularidades que cometió.

En las últimas horas, el diario El Tiempo reveló documentos en los que está consignada la declaración que entregó el entonces funcionario y que son fundamentales para determinar las responsabilidades del caso.

Uno de ellos es el acta de la audiencia de descargos, proceso que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre y que fue liderado por Stefanny Camacho Galindo, vicerrectora de la institución.

Allí, el hombre aceptó todo y dejó en claro que nunca la informó a ninguno de los directivos lo que estaba ocurriendo.

“Asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos de Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y Profesional en Contaduría Pública a favor de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el reglamento Estudiantil y de opción de grado de la institución, particularmente en lo relacionado con la presentación de las pruebas TyT y Saber Pro”, dijo.

Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

Asimismo, en el documento explicó que la razón por la que tomó esta decisión fue ayudarle a Guerrero a que pudiera acceder a una oportunidad laboral, que en realidad se trataba de su llegada al Ministerio de la Igualdad.

Por lo mismo, remarcó que nunca buscó obtener un beneficio personal ni quiso generarle un daño a la imagen de la Fundación San José, tal y como ocurre actualmente.

“Mi única motivación fue garantizar a la estudiante la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral, actuando con base en el compromiso de que la estudiante cumpliera posteriormente con las pruebas de Estado requeridas”, comentó.

De hecho, Gutiérrez Martínez indicó que para ese momento no sabía que se trataba de una aspiración a un cargo político, su objetivo era simplemente ayudarla a conseguir un empleo desconociendo qué habría detrás.

“Reconozco que, en su momento, desconocía completamente cualquier vínculo de la estudiante con intereses políticos o situaciones ajenas al ámbito académico, por lo que mi decisión se limitó a un acto de apoyo estrictamente académico y administrativo”, añadió.