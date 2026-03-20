La congresista Jennifer Pedraza le volvió a ganar un round a Juliana Guerrero en medio de la polémica que hay por los títulos falsos de la Fundación San José.

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En las últimas horas, la Corte Suprema decidió archivar un proceso que la excandidata a viceministra de la Juventud había interpuesto en contra de la senadora electa por el delito de calumnia.

La denuncia se dio después de que Pedraza dejara al descubierto la forma presuntamente irregular en la que Guerrero había obtenido su título profesional, una conducta que la tiene con líos judiciales, pese a que las audiencias se han aplazado.

“Declarar el desistimiento de la querella presentada por Juliana Andrea Guerrero Jiménez en contra de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por el delito de calumnia. En consecuencia, extíngase la acción penal en relación con este hecho“, dice la decisión del alto tribunal.

Además, la Corte precisó que se inhibió de abrir una investigación en contra de la congresista por acusaciones de acceso abusivo al sistema informático y violación de datos personales.

“Es claro que en el asunto que convoca la atención no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales; en consecuencia, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encuentra satisfechos los presupuestos exigidos para inhibirse de abrir investigación en contra de la aforada“, señaló en su decisión.

La senadora electa reaccionó rápidamente a lo dicho por la Corte Suprema y recordó que, mientras que a ella le cierran un proceso, son los protagonistas de estos escándalos los que están respondiendo ante las autoridades.

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“Es increíble que, a pesar de la imputación, Juliana Guerrero siga siendo la delegada del presidente Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar”, cuestionó.

Además, Pedraza aprovechó para reprochar el silencio que ha mantenido el Ministerio de Educación ante estas actuaciones que han quedado en evidencia y han generado gran controversia.

De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero. Foto: COLPRENSA

“Nosotros no vamos a desistir de nuestro control político y le pedimos a la Fiscalía que vincule a la investigación a los verdaderos dueños de la Fundación San José”, dijo.

Por último, les solicitó a las autoridades contemplar medidas mucho más “contundentes” contra Juliana Guerrero.