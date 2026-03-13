El centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao ya notificó la nueva fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por la falsedad de su título de contadora pública de la Fundación Universitaria San José.

Por segunda vez, Juliana Guerrero no se presentó a la imputación de cargos en su contra

La diligencia judicial se realizará el próximo jueves 26 de marzo, a partir de las 3:30 de la tarde.

Este será el tercer intento por imputarle cargos a la exasesora del Ministerio del Interior los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

En la primera oportunidad la joven oriunda del Cesar no se presentó a la audiencia. Mientras que en la segunda manifestó, a última hora, que no contaba con un abogado de confianza.

“La señora Juliana Guerrero dice que solicita el aplazamiento por última vez de la diligencia. Dice, se fundamentan que ‘a la connotación nacional de los hechos me ha resultado maternamente imposible concretar la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa en esta etapa inicial del proceso y en mi voluntad de ser plenamente mi derecho fundamental a la defensa técnica’”, señaló la joven en la carta enviada el pasado martes 10 de marzo.

Pese a lo que había manifestado en un primer momento, la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de la joven de 23 años.

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En los últimos días, la joven ha vuelto a ocupar titulares después de ocupar silla y participar en la trascendental votación para la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar.

En este caso, Guerrero —quien no cuenta con ningún título profesional— es la delegada del Gobierno en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Los cargos contra Juliana Guerrero

La Fiscalía General investiga a Juliana Guerrero por haber obtenido, de manera irregular, teniendo en cuenta las pruebas recolectadas en el interior de la Fundación Universitaria San José, el título de contadora pública, en que registró en su camaleónica hoja de vida en julio de 2025.

Este título de pregrado era clave para que fuera designada por el Gobierno como viceministra de las juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió que la joven no había presentado la prueba Saber Pro, requisito fundamental exigido por el Ministerio de Educación.

Meses después, el 7 de noviembre de 2025 para ser más exactos, la Fundación Universitaria San José le quitó el título tras determinar graves irregularidades.

“Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”, señaló la Fundación Universitaria por medio de un comunicado de prensa.

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El Consejo Directivo concluyó que Juliana Guerrero no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José.

La Fundación había presentado en septiembre una denuncia ante la Fiscalía General y una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, señaló la Fundación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.