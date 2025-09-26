Parece que poco a poco el escándalo de Juliana Guerrero está llegando a su fin y la Presidencia de la República tomó una decisión definitiva que acaba, por lo menos por el momento, con las ilusiones que tenía la mujer de ser nombrada en propiedad como viceministra de la Juventud.

En las últimas horas se confirmó que la hoja de vida de Guerrero fue retirada de manera definitiva de la página de Aspirantes de la Presidencia, donde debe estar publicada previamente cuando alguien va a ser nombrado en un cargo, tal y como se pensaba hacer con ella al interior del Ministerio de la Igualdad.

Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

El documento de Juliana había sido publicado en dos oportunidades y todo en medio de la gran polémica que se desató por las irregularidades que se cometieron para que obtuviera su título profesional sin haber presentado las pruebas Saber Pro.

La primera vez fue el 14 de agosto, fecha en la que la controversia se destapó ya que en esa oportunidad se evidenció que la mujer no contaba con un título profesional, lo que incluso fue calificado como un error humano a la hora de rellenar los datos.

La segunda vez se dio 13 días después, se volvió a publicar pero en esa oportunidad ya se le acreditaba con un diploma como contadora, una carrera que había cursado en diez semestres en la Fundación San Jose.

Tras varios semanas de escándalo, finalmente la Presidencia retiró la hoja de vida de quien fuera la viceministra designada para la Juventud. De esta forma, ella no estará en ese cargo, por lo menos por ahora.

Juliana Guerrero y la Fundación San José donde se cometieron irregularidades para darle el título como contadora. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

Esta decisión que se tomó desde la Casa de Nariño se da después de que Juan David Bazzani, abogado de la universidad, confirmara que se anuló su título tras confirmarse que no presentó el examen y, por lo mismo, no cumplía con todos los requisitos para obtenerlo.

“En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, señaló.

En ese sentido, el jurista indicó que Guerrero tendrá que realizar las pruebas Saber Pro y, una vez haya hecho esto, tendrá todo en regla para que su diploma tenga nuevamente validez.

De hecho, más allá de la acción que se tomó desde Presidencia, la mujer habló horas después de que le quitaran el título y dejó en claro que presentará el examen en una fecha próxima y seguirá intentando llegar al Ministerio de la Igualdad.

“Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso“, dijo en diálogo con la emisora Blu Radio.

Por lo mismo, no sería raro esperar que una vez cumpla con este requisito y su título tenga nuevamente validez, desde la Presidencia vuelvan a publicar su hoja de vida.