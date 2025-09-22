Suscribirse

Judicial

Por el título a Juliana Guerrero sale el secretario general de la Fundación San José

Luis Carlos Gutiérrez Martínez fue denunciado ante la Fiscalía General por haber aprobado este trámite.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 3:29 p. m.
Este lunes 22 de septiembre, la Fundación Universitaria San José anunció la destitución del secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

La decisión tiene relación con el título que se le otorgó a Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Contexto: Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, señaló la Fundación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

A renglón seguido aseguró que por los hechos que se presentaron en la emisión del respectivo título a Juliana Guerrero se abrió una investigación interna “con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos académicos y legales establecidos para la obtención de un título profesional”.

-
En el comunicado de cuatro párrafos se señala que la “exhaustiva investigación” está dirigida a establecer si es un caso aislado o ya se ha presentado en un pasado no muy lejano.

Igualmente, se reseñó que el escándalo del título de Contaduría Pública a Juliana Guerrero sin haber presentado las pruebas Saber Pro han afectado considerablemente la imagen de la Fundación Universitaria ante la opinión pública.

Contexto: Este es el esquema de seguridad otorgado a Juliana Guerrero, la polémica joven funcionaria del Gobierno Petro. Lo buscó vía tutela

“No se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso asilado y que no afecta la confianza ni en compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado nuestra Alma Máter”, añade la comunicación.

