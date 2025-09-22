Este lunes 22 de septiembre, la Fundación Universitaria San José anunció la destitución del secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

La decisión tiene relación con el título que se le otorgó a Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, señaló la Fundación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

A renglón seguido aseguró que por los hechos que se presentaron en la emisión del respectivo título a Juliana Guerrero se abrió una investigación interna “con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos académicos y legales establecidos para la obtención de un título profesional”.

Juliana Guerrero | Foto: Guillermo Torres / Semana

En el comunicado de cuatro párrafos se señala que la “exhaustiva investigación” está dirigida a establecer si es un caso aislado o ya se ha presentado en un pasado no muy lejano.

Igualmente, se reseñó que el escándalo del título de Contaduría Pública a Juliana Guerrero sin haber presentado las pruebas Saber Pro han afectado considerablemente la imagen de la Fundación Universitaria ante la opinión pública.

“No se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso asilado y que no afecta la confianza ni en compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado nuestra Alma Máter”, añade la comunicación.