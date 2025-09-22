Juan Florián, el exactor porno y amigo personal del presidente Gustavo Petro, amaneció nuevamente como ministro de Igualdad, luego de que el jefe de Estado firmara su reintegro al cargo este domingo, 21 de septiembre, según lo confirma el decreto de Presidencia.

Florián había salido del cargo porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión como ministro, ya que el Gobierno no cumplía la ley de cuotas, pese a que él se hacía llamar “ministra” y le informó a los magistrados que era de género fluido.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

El Tribunal no aceptó sus argumentos y decretó medidas cautelares, al menos, mientras adelantaban la investigación de fondo.

Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acudieron a una ‘jugadita’ o estrategia jurídica para salvar al ministro y garantizarle su permanencia: le pidieron que presentara su renuncia y lo nombraron nuevamente, tal como confirma el decreto de este fin de semana.

Esa decisión, según fuentes de la Casa de Nariño, se tomó para subsanar la ley de paridad, ya que una mujer ingresará al Ministerio de las TIC y no habría problema alguno en el gabinete ministerial.

Armando Benedetti se refirió sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a Juan Carlos Florián. | Foto: Montaje: El País / Fotos: Presidencia y Colprensa

Desde este lunes, Florián, a quien el país conoció a través de unas fotografías que divulgó en sus redes sociales cuando practicó la actuación porno en Europa, se convirtió nuevamente en su ministro de Igualdad y sustituyó a Angie Rodríguez, la directora del Dapre, que lo reemplazó durante varios días.

“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente; si no, volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, dijo Petro tras conocer la decisión del Tribunal.

Gustavo Petro lo ha defendido en varias oportunidades. Incluso, se enfrentó a la vicepresidenta Francia Márquez, quien designó a Florián, inicialmente como viceministro, pero jamás lo nombró. Él acudió a tutelas y otras acciones judiciales, pero no lo consiguió. Al final, el presidente lo impuso como ministro y hoy choca contra la propia Justicia.

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, una de las más férreas contradictoras del Gobierno Petro, anunció demandas contra el presidente si Florián regresaba a su cargo.

“Anuncio acciones disciplinarias y penales por falta gravísima y fraude a resolución judicial”, escribió en sus redes sociales.

Juvinao aprovechó la publicación para lanzarle una pulla al presidente: “Gustavo Petro desacatando abiertamente las decisiones de la justicia”.

“Pavoroso”, concluyó.

Armando Benedetti y Catherine Juvinao protagonizaron una acalorada discusión en X. | Foto: Fotos: Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió a Juvinao.

“Catherine Juvinao, no todo es TikTok y gritos, hay que estudiar más, pero veo que hasta los asesores son malos. Ya te había advertido que no tumbarías nada y que pasaría”, le dijo.

Y agregó: “Florián conserva el derecho a presentar su renuncia y el Prepresidente la República permanece con la potestad constitucional de designarlo en esa u otra cartera ministerial”, manifestó.