Cathy Juvinao advierte al Gobierno Petro por ‘jugada’ con la que Juan Carlos Florián volvería a MinIgualdad: “Pavoroso”

La congresista se mostró en contra de lo que está haciendo el Ejecutivo de Petro.

Redacción Confidenciales
18 de septiembre de 2025, 12:59 p. m.
Catherine Juvinao representante a la Camara por la Alianza Verde. Cathy Juvinao Cámara de Representantes para el tercer periodo legislativo Bogota 20 de julio del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Catherine Juvinao, representante a la Cámara. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El Gobierno del presidente Gustavo Petro no se quedó quieto y con una jugada logrará que Juan Carlos Florián siga en el Ministerio de la Igualdad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente su nombramiento, por lo que el funcionario presentó su carta de renuncia y fue aceptada por el máximo mandatario.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la hoja de vida de Florián reapareció en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar el cargo de ministro de la Igualdad. De esta forma, podría volver al cargo.

Ante esto, la congresista Cathy Juvinao, quien sigue de cerca el caso, se pronunció y le hizo una advertencia al Gobierno Petro.

A través de su cuenta de X, la representante señaló que si el exfuncionario vuelve al cargo, no dudará en emprender acciones legales para evitar que esto sea así.

Anuncio acciones disciplinarias y penales por falta gravísima y fraude a resolución judicial”, escribió.

Juvinao aprovechó la publicación para lanzarle una pulla al presidente: “Gustavo Petro desacatando abiertamente las decisiones de la justicia”.

Pavoroso”, concluyó.

