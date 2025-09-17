Suscribirse

Política

La ‘jugadita’ de Petro para evadir decisión del Tribunal de Cundinamarca; de nuevo aparece la hoja de vida de Juan Carlos Florián

El tribunal tumbó el nombramiento, el ministro renunció, el Gobierno Petro le aceptó la carta y ahora aparece postulado nuevamente.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 2:28 a. m.
Juan Carlos Florián y Gustavo Petro
Juan Carlos Florián y Gustavo Petro

El pasado 15 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. Esto al aceptar las medidas cautelares que pidieron mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda que pide tumbar su designación por incumplir la ley de cuotas.

En la demanda presentada por el abogado Juan Manuel López Molina se alegaba que existía una descompensación en el gabinete ministerial.

Ese mismo día, Florián presentó su carta de renuncia por lo que había pasado y el presidente Gustavo Petro analizó la situación.

Dos días después, es decir el 17 de septiembre, se conoció que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del polémico funcionario de su gabinete.

Contexto: Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

En el decreto que firmó el jefe de Estado aceptando la renuncia de Florián, el mandatario dejó en encargo de esa cartera a Angie Lizeth Rodríguez, quien es actualmente la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Juan Carlos Florián Silva, identificado con cédula de ciudadanía al empleo de ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, se desprende del decreto de la Casa de Nariño.

Cuando conoció la decisión del tribunal, el presidente Petro fijó su postura y rechazó la postura.

Juan Carlos Florián
Juan Carlos Florián.

“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, si no volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, dijo el jefe de Estado.

Sin embargo, horas después de esas decisión, la hoja de vida de Juan Carlos Florían volvió a aparecer en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar el cargo de ministro de la Igualdad.

Contexto: Gustavo Petro aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. Este es el documento

Esto quiere decir que el exministro volverá a ser el titular de esa cartera y que todo se trató de una ‘jugadita’ del Gobierno Petro para evadir la decisión del Tribunal de Cundinamarca.

Esa decisión, según fuentes de la Casa de Nariño, se tomó para subsanar la ley de paridad ya que una mujer ingresará al Ministerio de las TIC y no habría problema alguno en el gabinete ministerial.

La hoja de vida permanecerá publicada por algunos días y el presidente Gustavo Petro deberá definir cuándo será la nueva posesión de Florían que únicamente estuvo por fuera del Ejecutivo un par de horas.

