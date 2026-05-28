Tribunal admitió demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián en el consulado de Bruselas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la demanda radicada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) en contra del nombramiento de Juan Carlos Florián Silva en el cargo de segundo secretario de relaciones exteriores adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas.

En la decisión, emitida por la magistrada Ana Margoth Chamorro, se abstuvo de tramitar la solicitud que pedía suspender provisionalmente de su cargo al exministro de la Igualdad.

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