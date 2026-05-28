Judiciales

Tribunal admitió demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián en el consulado de Bruselas

Sin embargo, el exministro de la Igualdad continuará en el cargo, puesto que no se avaló la medida cautelar.

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Redacción Semana
28 de mayo de 2026 a las 10:02 a. m.
El exministro de la Igualdad fue designado en el consulado de Colombia en Bélgica.
El exministro de la Igualdad fue designado en el consulado de Colombia en Bélgica. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la demanda radicada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) en contra del nombramiento de Juan Carlos Florián Silva en el cargo de segundo secretario de relaciones exteriores adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas.

En la decisión, emitida por la magistrada Ana Margoth Chamorro, se abstuvo de tramitar la solicitud que pedía suspender provisionalmente de su cargo al exministro de la Igualdad.

En desarrollo…