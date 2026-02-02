Confidenciales

Juan Carlos Florián aterriza en el Consulado de Colombia en Bélgica

El exministro de la Igualdad será segundo secretario dentro de ese despacho.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
Juan Carlos Florián fue nombrado como segundo secretario del Consulado de Colombia en Bélgica.
El exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, fue nombrado como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Bruselas, la capital de Bélgica.

Florián, quien hace apenas unas semanas dejó el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, se alista para empacar maletas rumbo a Bruselas para ocupar uno de los cargos más relevantes de la representación de Colombia en el exterior.

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

El nombramiento fue destapado por el candidato a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien advirtió que esa designación estaría violando los principios de la carrera diplomática.

“Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el cercano y pésimo Juan Carlos Florián, exministro de la Igualdad, fue nombrado por Petro como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática”, sostuvo Briceño.

Noticias Destacadas