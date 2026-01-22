Política

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Florián se refirió a su experiencia y al hombre que lo reemplazará, cuya experiencia genera revuelo en la opinión pública.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 10:54 p. m.
Juan Carlos Florián, exministro de la Igualdad.
Juan Carlos Florián se refirió por primera vez a su salida del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Se conoció que, por orden del presidente Gustavo Petro, se le pidió la carta de renuncia al funcionario en medio de los fuertes cuestionamientos de la oposición por el bajo rendimiento y gastos millonarios de la cartera que lideró.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, Florián le agradeció al jefe de Estado por la oportunidad que le brindó: “Tengo el orgullo, honor y satisfacción de haber sido la ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia. Una entidad que representa las luchas y la justicia social del país. Lo defendí y lo defiendo”.

José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, quedó encargado del Ministerio de la Igualdad

Él contó que con su equipo de trabajo habría elevado la ejecución presupuestal, la presencia en los diferentes territorios del país y evitado la muerte de la cartera en el Congreso; aunque la existencia del Ministerio no se ha definido, se evitó el archivo del proyecto que lo busca revivir y su debate y respectiva votación sigue en puntos suspensivos.

Juan Carlos Florián también se refirió al hombre que ocupará su puesto: Alfredo Acosta, cuyo nombramiento ha sido cuestionado ampliamente por la opinión pública por su hoja de vida y las aparentes presiones que habría ejercido en medio de una asonada contra integrantes del Ejército Nacional en el departamento del Cauca.

El presidente Gustavo Petro defendió al nuevo ministro de la Igualdad Alfredo Acosta Zapata.
“Al mayor Lucho, mis felicitaciones y reconocimiento a sus saberes y trabajo enorme como defensor de los derechos humanos. Para eso fue creado el Ministerio, para que trabajáramos en él quienes somos parte de la diferencia y las diversidades humanas de Colombia”, describió el saliente funcionario del Gobierno Petro.

Él enlistó a cada una de las personas que pueden estar en el Ministerio de la Igualdad y Equidad: “Estamos y debemos estar las parteras, las putas, las maricas, las personas indígenas, afro, pobres, madres cabezas de familia, brujas, bachilleras y doctoras. Viva la igualdad y que vivan las diversidades humanas”.

¿Cortocircuito en el Gobierno? A siete meses de dejar el poder, afloran renuncias y peleas internas en la Casa de Nariño

El nuevo funcionario fue defendido por el presidente Gustavo Petro ante las múltiples críticas que recibió por su experiencia en el sector: “Quién le dijo a la prensa que la experiencia para construir igualdad se extrae de vivir en Chapinero Alto y algunos cursos en la universidad privada de marras…”.

Él agregó: “Por eso han fracasado en Colombia. La equidad social de Colombia se hace con la participación de personas, grupos y sus líderes que han sido excluidos por siglos en el país. La equidad social no es un regalo de la aristocracia; la equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados”.

