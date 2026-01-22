Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Juan Carlos Florián se refirió por primera vez a su salida del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Se conoció que, por orden del presidente Gustavo Petro, se le pidió la carta de renuncia al funcionario en medio de los fuertes cuestionamientos de la oposición por el bajo rendimiento y gastos millonarios de la cartera que lideró.
En un mensaje que compartió en sus redes sociales, Florián le agradeció al jefe de Estado por la oportunidad que le brindó: “Tengo el orgullo, honor y satisfacción de haber sido la ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia. Una entidad que representa las luchas y la justicia social del país. Lo defendí y lo defiendo”.
Él contó que con su equipo de trabajo habría elevado la ejecución presupuestal, la presencia en los diferentes territorios del país y evitado la muerte de la cartera en el Congreso; aunque la existencia del Ministerio no se ha definido, se evitó el archivo del proyecto que lo busca revivir y su debate y respectiva votación sigue en puntos suspensivos.
Juan Carlos Florián también se refirió al hombre que ocupará su puesto: Alfredo Acosta, cuyo nombramiento ha sido cuestionado ampliamente por la opinión pública por su hoja de vida y las aparentes presiones que habría ejercido en medio de una asonada contra integrantes del Ejército Nacional en el departamento del Cauca.
“Al mayor Lucho, mis felicitaciones y reconocimiento a sus saberes y trabajo enorme como defensor de los derechos humanos. Para eso fue creado el Ministerio, para que trabajáramos en él quienes somos parte de la diferencia y las diversidades humanas de Colombia”, describió el saliente funcionario del Gobierno Petro.
Él enlistó a cada una de las personas que pueden estar en el Ministerio de la Igualdad y Equidad: “Estamos y debemos estar las parteras, las putas, las maricas, las personas indígenas, afro, pobres, madres cabezas de familia, brujas, bachilleras y doctoras. Viva la igualdad y que vivan las diversidades humanas”.
El nuevo funcionario fue defendido por el presidente Gustavo Petro ante las múltiples críticas que recibió por su experiencia en el sector: “Quién le dijo a la prensa que la experiencia para construir igualdad se extrae de vivir en Chapinero Alto y algunos cursos en la universidad privada de marras…”.
Él agregó: “Por eso han fracasado en Colombia. La equidad social de Colombia se hace con la participación de personas, grupos y sus líderes que han sido excluidos por siglos en el país. La equidad social no es un regalo de la aristocracia; la equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados”.