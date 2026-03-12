La particular advertencia que hace el Tribunal de Cundinamarca con el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad es que su postulación no cumplió con lo mínimo exigido por la ley en materia de equidad, por eso anularon esa designación.

Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad, llegó a nuevo cargo en el Gobierno Petro

La decisión de ese alto tribunal advierte que el nombramiento de Florián como ministro de la Igualdad incumplió el requisito mínimo de cuota de mujeres en el Ministerio, de ahí la obligación de anular esa designación, aun a pesar de que este fuera del cargo.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Juan Carlos Florián Silva como ministro de Igualdad y Equidad por incumplir la cuota mínima de mujeres en el gabinete (50 %). Con su designación, la participación femenina quedaba en un 47,3 %”, señaló el Tribunal.

De acuerdo con el Tribunal, la ley exige una participación mínima del 50 % de mujeres y precisó que existen 19 ministerios, por lo que al dividir esa cantidad por la mitad, el resultado no es un número exacto (9.5), de forma que se requerían al menos 10 mujeres para cumplir con la cuota de género.

Juan Carlos Florián salió del cargo de ministro de la igualdad. Foto: Fotos tomadas de la transmisión de la Presidencia

“Expuso que la Ley de cuotas fue diseñada específicamente para corregir la desigualdad histórica en la participación de las mujeres en cargos directivos y aclaró que la norma no regula la situación de personas no binarias, como se identifica Juan Carlos Florián Silva”, señalaron los magistrados del Tribunal.

Para los magistrados, se trata de una “omisión legislativa”, particularmente en los efectos del cálculo de la cuota, que en su criterio debía aplicarse bajo la base de hombre/mujer previsto expresamente por la ley.

“El Tribunal también explicó que la renuncia del funcionario no impedía el control judicial del nombramiento. Recordó que los actos electorales pueden ser revisados por la jurisdicción contenciosa administrativa incluso cuando han desaparecido, siempre que hayan producido efectos jurídicos”, advirtió el Tribunal en su decisión.

Juan Carlos Florián, fue nombrado cónsul de Colombia en Bélgica Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Hace un mes el entonces ministro de la Igualdad salió del cargo, tras una serie de decisiones que saltaron del Gobierno Nacional y que posteriormente dejaron a Florián en el consulado de Colombia en Bélgica.