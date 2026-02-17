Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad, llegó a nuevo cargo en el Gobierno Petro

El exministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, fue nombrado en un nuevo cargo en el Gobierno nacional. Así lo anunció a través de sus redes sociales.

“Hoy me posesioné como vicecónsul en el Consulado de Colombia en Bélgica y Luxemburgo, en Bruselas”, escribió el funcionario en su cuenta de X este 17 de febrero.

Juan Carlos Florián se defiende de queja ante la Procuraduría y saca cuentas del Ministerio de la Igualdad

Florián aprovechó la situación para agradecerle al presidente Gustavo Petro por el voto de confianza y permitirle trabajar a su lado, no solo en el Ejecutivo, sino también desde la Alcaldía de Bogotá.

“Gracias al señor presidente por la confianza de siempre y por permitirme trabajar a su lado desde la Bogotá Humana y hoy en el Gobierno del cambio. Como siempre, servidora de ustedes”, agregó Florián.