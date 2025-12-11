Suscribirse

Política

Juan Carlos Florián se defiende de queja ante la Procuraduría y saca cuentas del Ministerio de la Igualdad

El ministro asegura que su cartera ha ejecutado el 33 % de los recursos correspondientes a 2024 y 2025.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 4:51 p. m.
Juan Florian Silva, ministro de la Igualdad.
Juan Carlos Florián Silva, ministro de la Igualdad. | Foto: Ministerio de la Igualdad.

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, sacó sus cuentas sobre los avances en la ejecución presupuestal de esa cartera, después de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao radicara una queja ante la Procuraduría en su contra por presuntas irregularidades en las cifras.

La congresista reprochó que el funcionario del Gobierno nacional aseguró ante el Congreso que la ejecución presupuestal de 2025 se situaba en 46 %, pese a que en el Ministerio de Hacienda solo se reporta un balance equivalente al 7 %.

De ahí que la legisladora le haya acusado de dos presuntas irregularidades: llevar de forma indebida la ejecución presupuestal de una entidad pública y suministrar datos inexactos y documentación “falsa”. En contraste, el ministro se defendió señalando que hay una “confusión” en los datos.

“Recibí un Ministerio con un 6 % de ejecución y al día de hoy, a corte al 30 de noviembre de 2025, nosotros tenemos una ejecución del 33 %. Debe haber una confusión con respecto a la ejecución de 2025, pues hay una reserva de presupuesto de 2024 y la ejecución del presupuesto de 2025. Esa es la que corresponde al 33 %”, afirmó Florián.

El ministro aseguró que en el portal de transparencia del Gobierno nacional aparece una cifra más baja porque esta solo hace referencia al año 2025 y no a la suma de los recursos para las dos vigencias (2025 y 2024) que siguen en manos de la cartera.

“Desde que llegué como ministro, en agosto, ejecutamos un plan de choque que nos ha permitido mostrar avances en la ejecución presupuestal y en la presencia en los territorios con la ejecución de los grandes programas y proyectos”, insistió el encargado de la cartera de la Igualdad.

Los datos suministrados por la cartera sugieren que el 33 % de los recursos están ejecutados y el 65 % ya se encuentran comprometidos. Sin embargo, esa información corresponde a los recursos disponibles para la vigencia 2025 y a los que quedaron en reserva del año anterior.

Contexto: Radican queja contra el ministro de la Igualdad por presuntas irregularidades en el presupuesto de la cartera

Los congresistas le han pasado factura al Ministerio de la Igualdad por la baja ejecución presupuestal, una duda que ha obstaculizado el trámite del proyecto de ley que deja en firme la creación de esa cartera que está en discusión en las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes.

Juan Carlos Florián confirmó que el funcionario Dumar Guevara, quien insultó en un chat a la hija del presidente, Andrea Petro, salió del cargo. Además, desmintió que se esté considerando entregarle un viceministerio a Juliana Guerrero.

