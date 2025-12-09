El nuevo intento del Gobierno de Gustavo Petro de conseguir que las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes le den trámite al proyecto de ley que deja en firme la creación del Ministerio de la Igualdad comenzó con tropiezos.

Los senadores y representantes a la Cámara estuvieron reunidos durante más de una hora en la mañana de este martes, 9 de diciembre, para discutir el articulado, sin conseguir ponerse de acuerdo sobre si la corporación contaba con el cuórum necesario para dar el debate.

La senadora Paloma Valencia acusó a la bancada del Gobierno de viciar nuevamente la discusión del proyecto, pues se planteó la discusión de la ponencia de archivo sin antes aclarar si las comisiones tenían la cantidad de legisladores necesarios para tomar decisiones sobre el texto.

“El Gobierno quiere pasar por encima de la oposición y la Ley 5. Quieren iniciar el debate de MinIgualdad sin que haya sido aprobado el orden del día en Comisión Primera de Senado. Se equivocan”, advirtió la senadora Valencia.

La bancada del Gobierno lleva varias semanas intentando darle debate al proyecto sin que las comisiones primeras alcancen el cuórum necesario para discutir a fondo ese articulado, un freno legislativo que se agudiza cuando falta una semana para que terminen las sesiones de este 2025.

“La discusión no puede iniciar sin que el orden del día sea aprobado. La sesión no inicia con quórum deliberatorio, sino con la aprobación del orden del día (C-077/17) Si quieren volver a viciar MinIgualdad, con gusto se los vuelvo a tumbar” (sic), reclamó la congresista del Centro Democrático.

Solo los congresistas del Pacto Histórico permanecieron sentados en sus curules durante el inicio de la discusión, mientras que los legisladores de oposición fueron señalados por la bancada del Gobierno de abandonar el recinto para impedir la discusión.

El Gobierno quiere pasar por encima de la oposición y la Ley 5.



Quieren iniciar el debate de MinIgualdad sin que haya sido aprobado el orden del día en Comisión Primera de Senado.



Se equivocan. La discusión no puede iniciar sin que el orden del día sea aprobado. La sesión no… pic.twitter.com/aPVmFPSMed — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 9, 2025

El representante a la Cámara del Pacto Alejandro Ocampo reprochó: “Lo que quiero mostrarle al país es que la bancada del Centro Democrático no está (…) Como es para los pobres, no viene”.

Por su parte, la representante a la Cámara Catherine Juvinao afirmó en medio de la discusión que el Congreso ya le había cumplido al país aprobando ese proyecto años atrás.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y el senador Carlos Fernando Motoa advirtieron que la corporación no contaba con el cuórum necesario para comenzar el debate de la ponencia de archivo, jugada legislativa que estaba buscando la bancada del Gobierno Petro para realizar la discusión del texto.