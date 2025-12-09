Llega un nuevo asalto para la reforma a la salud en el Congreso de la República. La Comisión Séptima del Senado agendó el tercer debate de ese proyecto de ley para la sesión de este martes, 9 de diciembre, una de las últimas jornadas que desarrollará este año.

El articulado está en el primer punto de la agenda para la sesión, debido al mensaje de urgencia que envió el Gobierno de Gustavo Petro para la discusión de ese proyecto desde finales de octubre, una estrategia que no ha conseguido lo buscado por la Casa de Nariño: aprobar la iniciativa.

Son tales las presiones del poder Ejecutivo para que la Comisión le dé trámite al proyecto, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, amenazó a los senadores de esa corporación con denunciarlos ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato.

No obstante, los senadores no han tramitado el articulado, porque reclaman que previo al debate el Ministerio de Hacienda aclare de dónde saldrá la financiación para aplicar la reforma a la salud, especialmente porque esa tarea ahora quedará en manos del próximo gobierno.

“Nosotros lo que hacemos es un llamado a que las cosas estén claras para los colombianos. Es cierto que tenemos dificultades en el sistema de salud y que merecía unos ajustes, pero la reforma que está presentada por el Gobierno nacional no tiene aval fiscal”, reclamó la senadora Ana Paola Agudelo.

En contraste, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, opinó que el aval fiscal del proyecto se ha otorgado en diferentes partes del trámite del texto. “La reforma a la salud sí cuenta con aval fiscal. En agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda allegó a la Comisión Séptima del Senado el documento de aval fiscal para la aprobación del Proyecto de Ley”, consideró.

Los senadores que se oponen a ese documento piden que, antes del trámite de la reforma a la salud, se finalice el debate de la ley de financiamiento, para determinar, a partir de ese proyecto, qué recursos quedarán para aplicar los cambios al sistema de salud.

Gustavo Petro, Armando Benedetti Guillermo Alfonso jaramillo | Foto: Semana / Presidencia

Justamente, el Comité de la Regla Fiscal emitió un análisis en el que detalló que, si se aprueba esa reforma, el país tendría un déficit en el presupuesto de 126 billones de pesos en la próxima década. Esa estadística fue la respuesta a una solicitud de la senadora Nadia Blel.

“Este análisis confirma que nuestra oposición a la reforma del Gobierno Petro no es un capricho, como han dicho algunos ministros. Es una posición técnica, seria y responsable”, comentó la senadora Blel.