Gustavo Petro hizo advertencia a congresistas y agitó su reforma a la salud: pidió “proceder” con denuncias por prevaricato

La aguda advertencia del mandatario colombiano la lanzó desde Arabia Saudita.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 3:01 p. m.
Gustavo Petro Congreso
Gustavo Petro y el Congreso | Foto: SEMANA

Un fuerte pronunciamiento se conoció por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la tormenta que se vive en el Congreso por cuenta del trámite de su polémica reforma a la salud.

Al ver que no avanza la aprobación de ese proyecto, el jefe de Estado tomó la decisión de lanzar una advertencia a los congresistas. Petro mencionó la posibilidad de encaminar denuncias por el delito de prevaricato.

“Si hay parlamentarios que incumplen la ley escrita, debe procederse a la denuncia por prevaricato”, posteó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Contexto: Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares suspender el “apoyo a operaciones que usen misiles”. ¿Advertencia a Trump?

Esa fue la reacción de Petro al mensaje que publicó en esa misma plataforma digital su ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Aquí está el mensaje de urgencia e insistencia para que solo se discuta la reforma a la salud en la Comisión Séptima”, anotó el alto funcionario del Gobierno.

Y avanzó en el post: “Presidente Miguel Pinto, es la Constitución la que dice que el mensaje de urgencia e insistencia está por encima de las decisiones de la Comisión. Dejen de ser cobardes. Pónganle la cara al país”.

Pero la molestia del Gobierno nacional ―y especialmente del presidente Petro― fue por unas declaraciones que dio el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto.

“Ahora, el que nos mande un mensaje de insistencia ―que todavía no ha llegado a la comisión―, yo no lo conozco de manera oficial, y yo creo que las cosas no se transmiten a través de los medios de comunicación o de las redes, sino mediante el oficio”, afirmó el congresista.

-
Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente de la Comisión Séptima del Senado | Foto: Guillermo Torres / Semana

A renglón seguido indicó: “Una vez llegue, pues nosotros le daremos cumplimiento al mensaje de insistencia”.

Sobre el mensaje de urgencia, dijo que su contenido pide que “hay que darle prelación a un proyecto de ley, ponerlo en el primer punto del orden del día, por encima de todos los demás. Y nosotros llevamos un mes y medio, casi dos meses, en el debate de la reforma de la salud”.

Contexto: Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes de Sudamérica

“Si no se pueden adelantar el resto de proyectos por el mensaje, pues la Comisión continuará en los debates de la reforma, cogiendo punto por punto, confrontándolo—me imagino— con el documento del Ministerio de Hacienda, y al final no se podrá votar sino hasta que no conozcamos la suerte de la ley de financiación”, concluyó.

Gustavo PetroReforma a la saludprevaricatoCongreso de la República

