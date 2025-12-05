Suscribirse

La trinatón del los ministerios del Gobierno Petro para presionar al Congreso por reforma a la salud

Las carteras instaron a los senadores de la Comisión Séptima a debatir el articulado.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 2:08 p. m.
Los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro presionaron a la Comisión Séptima a través de X para pedir que se debata la reforma a la salud.

Los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro madrugaron este viernes a trinar sobre la reforma a la salud, exigiéndole a los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado que le dé debate al proyecto de ley.

Las carteras de Justicia, Deporte, Comercio y el mismo Ministerio de Salud, entre otros, publicaron el mismo mensaje en el que el Gobierno insta a los senadores a realizar el tercer debate del articulado.

“La reforma a la salud está sobre la mesa. Ahora le corresponde a los senadores de la Comisión Séptima del Senado, estar a la altura del país. Debatirla con seriedad, sin dilataciones y pensando primero en la gente. Debatan la salud ya”, se lee en ese mensaje.

El trino está acompañado de una imagen en la que un hombre afro apunta al lector de esa publicación, en la que se se lee que el proyecto ya está radicado. “Ahora necesitamos que se debata y apruebe con responsabilidad. Los senadores que deben discutirla tienen que cumplir con su deber”, insta el mensaje que se lee en esa pieza gráfica.

La senadora Nadia Blel, quien integran esa comisión, respondió a las presiones del Gobierno enfatizando que la reforma a la salud no ha sido discutida porque el Ministerio de Hacienda no ha entregado información que responda a la pregunta de cómo se financiará el proyecto.

Los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro le pidieron a la Comisión Séptima debatir la reforma a la salud.
Los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro le pidieron a la Comisión Séptima debatir la reforma a la salud. | Foto: Captura en pantalla X Ministerio de Salud

