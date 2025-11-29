Suscribirse

CONFIDENCIALES

Comisión Séptima del Senado, en huelga; estas son las razones

La reforma a la salud quedó en punto muerto en la Comisión Séptima, donde los senadores exigen las cifras oficiales del proyecto mientras crece la confrontación entre el Legislativo y el Gobierno.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:04 a. m.
-
La Comisión Séptima del Senado mantiene bloqueado el debate mientras exige al Gobierno las cifras completas de la reforma a la salud. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Entre los senadores de la Comisión Séptima se comenta que esa corporación del Congreso está en huelga hasta que el Gobierno de Gustavo Petro no les muestre las cifras de cuánto costará la polémica reforma a la salud. El proyecto está en la agenda del recinto con un mensaje de insistencia, y los congresistas no pueden discutir ninguna otra iniciativa hasta que se surta su trámite.

Contexto: Afidro y Proesa alertan: sin ajustes en la UPC y una reforma del Invima, el sistema de salud no será sostenible

Sin datos no hay reforma, y las tensiones entre el Legislativo y el Gobierno Petro por ese asunto han escalado a un punto tan alto que el ministro del Interior, Armando Benedetti, amenazó con denunciar a esos senadores por prevaricato.

SaludPetroReforma a la saludArmando Benedetti

