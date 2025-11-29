CONFIDENCIALES

Comisión Séptima del Senado, en huelga; estas son las razones

La reforma a la salud quedó en punto muerto en la Comisión Séptima, donde los senadores exigen las cifras oficiales del proyecto mientras crece la confrontación entre el Legislativo y el Gobierno.

29 de noviembre de 2025, 5:04 a. m.