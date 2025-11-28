Suscribirse

Nación

Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

El recurso también puso en tela de juicio la función del viceministro Técnico de Hacienda, Leonardo Pazos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 2:26 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. | Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

SEMANA conoció la queja disciplinaria que llegó en al despacho del procurador general Gregorio Eljach contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el viceministro técnico de esa cartera, Leonardo Pazos, por la supuesta omisión de proporcional el aval fiscal al Congreso sobre la reforma a la salud.

La queja, radicada por el ciudadano Hernando Cortés, relata que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó el 13 de diciembre de 2024 ante Cámara de Representantes el proyecto de la reforma a la salud.

Contexto: Gustavo Petro hizo advertencia a congresistas y agitó su reforma a la salud: pidió “proceder” con denuncias por prevaricato

Superado los debates en esa cámara, el proyecto de ley pasó a la Comisión Séptima del Senado para continuar su trámite, pero destaca el quejoso, que el Gobierno Nacional debía presentarlo con análisis de impacto fiscal porque remodelaría el sistema de seguridad social de salud en Colombia.

El Ministerio de Hacienda presentó dicho informe a la Comisión Séptima, pero la senadora Nadia Blel radicó un derecho de petición al Ministerio de Hacienda para conocer esa información; el objetivo era validar el rigor técnico y la veracidad de lo que iba reflejado en ese documento de análisis de impacto fiscal.

La reciente estrategia basada en deuda externa del Ministerio de Hacienda, con canjes y nuevas emisiones, ha generado la expectativa de monetizaciones, que inciden en la baja del dólar.
Instalaciones del Ministerio de Hacienda. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Sin embargo, en la queja disciplinaria alertaron que el documento de análisis fiscal entregado por el MinHacienda, “no cumple con lo exigido por la Ley 819 de 2003″, por supuestas contradicciones en la respuesta de esa cartera al derecho de petición de la congresista Blel.

“Dicho documento, a nuestro concepto, no satisface el análisis de impacto fiscal estricto que ha de hacer el MinHacienda toda vez que es un proyecto de iniciativa gubernamental y así lo ha establecido la Corte Constitucional, y en el cual, el MinHacienda se limita a referirse a cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud y Protección Social", detalla el documento.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Guillermo Alfonso Jaramillo.

La queja también señala que hay evidencia que el análisis de impacto fiscal que entregó el Ministerio de Hacienda “carece de requisitos mínimos de confiabilidad”, toda vez que la respuesta a la senadora reconoció inconsistencias en las bases de datos que el Ministerio de Salud remitió para ese proceso.

Hernando Cortés, el autor de la queja, explicó que pese a esta situación, el ministerio liderado por Germán Ávila, terminó suministrando un análisis de impacto fiscal, basado en información incierta, incluso, detallan que pudo existir “un acto de mala fe por parte del ejecutivo buscando inducir al legislativo a un análisis equivocado del proyecto de ley”.

La Procuraduría General de la Nación ahora deberá analizar esta queja disciplinaria y decidir si le abre una indagación al ministro de Hacienda y a su viceministro por el informe de impacto fiscal sobre la reforma a la salud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

2. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

3. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

4. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

5. Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de HaciendaMinisterio de SaludProcuraduría

Noticias Destacadas

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.

Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

Redacción Semana
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón

Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

Redacción Semana
Así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán, MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.