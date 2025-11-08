Suscribirse

Senador Miguel Ángel Pinto realizó propuesta pública a Gustavo Petro para ser invitados a una de sus alocuciones televisivas

Por medio de su cuenta en X le envió una invitación al mandatario colombiano para discutir temas económicos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 2:05 a. m.
-
Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente de la Comisión Séptima del Senado | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador Miguel Ángel Pinto se pronunció por medio de su cuenta de X, para solicitarle al presidente de la República, Gustavo Petro, ser invitado a una de sus alocuciones televisivas para debatir los ocho “avales” del Ministerio de Hacienda.

“Presidente Gustavo Petro, con respeto le hago una propuesta pública: invítenos a una de sus alocuciones televisivas. Debatamos los ocho ‘avales’ del Ministerio de Hacienda, con el último donde se supedita la reforma a la salud a una nueva ley de financiamiento. Que Colombia sepa quién miente. Nos avisa”, señaló Pinto.

El senador destaca que se deben argumentar las razones por las cuales la reforma a la salud está supeditada a una nueva ley de financiamiento.

Contexto: Minsalud asegura que la reforma a la salud cuenta con aval fiscal del Ministerio de Hacienda para su trámite en el Senado

La publicación se da como respuesta a un pronunciamiento de Gustavo Petro, en la cual señala que la reforma a la salud cuenta con los avales fiscales necesarios.

Contexto: Gustavo Petro dio la orden de activar un plan B por tropiezos en su polémica reforma a la salud

“La decisión de la Comisión Séptima del Senado, basada en una mayoría de congresistas cuyos nombres propios toda la sociedad debe conocer, es mentirosa y, en mi opinión, delictiva. Dicen que no hay concepto de aval fiscal, y sí existe. Eso es fácil de demostrar. Le solicito al ministro de Salud proceder con las demandas judiciales del caso ante la Corte Suprema de Justicia”, destacó Gustavo Petro.

Gustavo PetroReforma a la saludLey de amnistía e indulto

