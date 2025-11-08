Confidenciales

Senador Miguel Ángel Pinto realizó propuesta pública a Gustavo Petro para ser invitados a una de sus alocuciones televisivas

Por medio de su cuenta en X le envió una invitación al mandatario colombiano para discutir temas económicos.

9 de noviembre de 2025, 2:05 a. m.