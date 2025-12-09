Queda una semana para que el Congreso de la República termine sus sesiones legislativas del año y el presidente Gustavo Petro tiene varios de sus proyectos atascados en la corporación, sin que se den los debates que el Gobierno necesita para convertirlos en ley.

El Ministerio de la Igualdad está en el limbo desde hace varias semanas porque las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes no han concretado el debate del proyecto de ley que pretende dejar en firme la creación de esa cartera.

Si bien desde 2022 se había tramitado el articulado que le daba vía libre a ese despacho del gabinete ministerial, la Corte Constitucional tumbó su formulación por vicios de trámite y la administración Petro dejó para último momento el nuevo trámite necesario para crear esa cartera.

Las sesiones legislativas finalizan el martes 16 de diciembre y el escenario actual es más complejo que el de semanas atrás, pues durante este fin de semana se conoció que uno de los más altos funcionarios de esa cartera, Dumar Guevara, llamó “hps” a la hija del presidente Andrea Petro y la exesposa del mandatario Mary Luz Herrán.

El proyecto de ley de financiamiento, con el que el Gobierno pretende recaudar los 16,3 billones de pesos que necesita para financiar el presupuesto general de la nación para 2026, no ha despegado en las comisiones económicas del Congreso.

Si ese recinto, integrado por las comisiones terceras y cuartas de ambas cámaras, no le da el visto bueno al articulado, el Ministerio de Hacienda se quedaría sin los recursos que necesita para que el Estado opere con normalidad el próximo año, un escenario que ya se vivió en este 2025 y que obligó a recortes presupuestales en diferentes carteras. La sesión conjunta está programada para las 11 de la mañana de este martes.

El tercer debate de la reforma a la salud está en la agenda de la Comisión Séptima Senado. No obstante, ese proyecto está estancado en el primer punto del orden del día desde hace varias semanas porque el mensaje de insistencia que envió el Ministerio del Interior para ese articulado no ha surtido efecto.

La condición que trazaron la mayoría de los integrantes de ese recinto para dar la discusión es que el Ministerio de Hacienda le confirme al Congreso cuánto costará la aplicación de la iniciativa y de dónde saldrían los recursos para llevarlo a cabo.

Esa petición está relacionada de forma directa con la aprobación del proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno intenta salvar en el Congreso. No obstante, el trámite de la tributaria no da garantía de discusión porque un documento reciente presentado por el Comité de Regla Fiscal confirmó que la reforma a la salud significaría un déficit 126 billones de pesos en la próxima década.