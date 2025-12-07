El viceministro de Igualdad encargado, Dumar David Guevara, llamó “hp” a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, en un chat que sostuvo con otros funcionarios del Ministerio de Igualdad el pasado mes de agosto, cuando ella y su madre, Mary Luz Hernán, visitaron ese despacho.

Todo comenzó cuando Petro y Hernán llegaron a la cartera para reunirse con Charlotte Callejas, la actual viceministra de las mujeres, para hablar sobre los programas de migración y discapacidad que tiene el Ministerio.

La llegada de las integrantes de la familia Petro a la oficina fue anunciada por un chat en el que interactuaron algunos funcionarios del Ministerio, cartera cuya existencia está en duda para después de 2026 porque el Congreso no ha aprobado el proyecto que deja en firme su creación.

Andrea Petro trabajó con Dumar Guevara en una fundación para migrantes que lidera la familia del presidente. Guevara fue despedido de la organización tras resultar implicado en posibles irregularidades. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los chats revelados por EL COLOMBIANO muestran que Guevara comunicó la llegada de ambas en una conversación en la que él mismo señaló que impediría que se encontraran con el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien para entonces acababa de asumir el cargo.

“Viene la Andrea Petro a las 10 a.m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en el mensaje revelado por el rotativo antioqueño.

El poder de Guevara en la cartera ha aumentado. El funcionario pasó de ser un asesor de despacho a convertirse en el viceministro encargado de diversidades, un rol que le ha dado poder de mando en el Ministerio. Para agosto, cuando se presentó esta discordia con las integrantes de la familia presidencial, la misma Andrea Petro habría cuestionado el por qué Guevara estaba trabajando en la entidad.

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”, se lee en uno de los chats publicados por ese diario.

Guevara habría frenado el encuentro de la hija del presidente y la exesposa del mandatario con el ministro de la Igualdad, dejando ver las fisuras que le quedaron con la familia tras ser despedido de la Organización Colombiana para Migrantes.

La salida de Guevara de la organización fue informada en un comunicado en el que le acusaron de protagonizar “una serie de circunstancias y eventos que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación”. Incluso, reseñaron posibles malos tratos a los funcionarios.

No obstante, sus fisuras con parte de la familia presidencial no fueron un impedimento para que llegara al Gobierno nacional. Además de los insultos a la hija y a la exesposa del presidente, Guevara es señalado de tener vínculos con la compañía encargada de operar el contrato de logística del Ministerio de la Igualdad.

Andrea Petro se pronunció sobre este caso asegurando que nadie debe ser tratado con insultos y que no entrará en confrontaciones.