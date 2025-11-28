Confidenciales
La molestia de Andrea Petro en medio de polémica por video de Verónica Alcocer en Suecia: “¿Qué les pasa por la cabeza?"
La hija del presidente Gustavo Petro dejó ver su molestia a través de la red social X.
El medio sueco Expressen sigue revelando información respecto a la vida de lujo que estaría viviendo en Estocolmo la primera dama Verónica Alcocer.
Lo más reciente de Expressen: un video en el que apareció Alcocer en compañía del polémico empresario colombo catalán, Manuel Grau Pujadas. Junto a ambos, Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro.
En medio de los cuestionamientos a la primera dama, quien fue incluida en la lista Clinton, algunos internautas compartieron mensajes subidos de tono contra la menor Antonella.
Tras lo anterior, Andrea Petro, hermana de Antonella, salió en su defensa. Lo hizo a través de un mensaje que compartió a través de su cuenta en X.
“¿Qué les pasa por la cabeza? Resulta inconcebible la falta de humanidad. Es lamentable que utilicen a una niña para continuar atacando, de manera tan baja y personal, aquello que no han logrado desacreditar”, dijo puntualmente Andrea Petro en la citada red social.