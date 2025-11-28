El medio sueco Expressen sigue revelando información respecto a la vida de lujo que estaría viviendo en Estocolmo la primera dama Verónica Alcocer.

Lo más reciente de Expressen: un video en el que apareció Alcocer en compañía del polémico empresario colombo catalán, Manuel Grau Pujadas. Junto a ambos, Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro.

En medio de los cuestionamientos a la primera dama, quien fue incluida en la lista Clinton, algunos internautas compartieron mensajes subidos de tono contra la menor Antonella.

Tras lo anterior, Andrea Petro, hermana de Antonella, salió en su defensa. Lo hizo a través de un mensaje que compartió a través de su cuenta en X.