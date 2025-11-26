CONFIDENCIALES
María José Pizarro hizo llamado luego de que se viralizara video de Verónica Alcocer junto a polémico empresario
La senadora del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta en X.
La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sigue dando de qué hablar, luego de que el medio sueco Expressen revelara en un reciente informe que ella se estaría dando una vida de lujo en ese país, a pesar de estar incluida en la lista Clinton.
Precisamente, este mismo medio compartió en las últimas horas un video en que se observa a Alcocer saliendo de compras en Estocolmo, en compañía del polémico empresario colombo catalán, Manuel Grau Pujadas.
Junto a Alcocer y Grau aparece una tercera persona que, según indicó la senadora María José Pizarro, se trata de Antonella, hija menor del presidente Gustavo Petro.
Precisamente, la congresista del Pacto Histórico hizo un llamado a través de su cuenta en la red social X. Pidió que a Antonella no la involucren en los temas de sus padres.
“¡Esto ya es traspasar todos los limites! Dejen a Antonella en paz, déjenla ser y no la usen como instrumento contra sus padres. ¡Sin canalladas, por favor!“, dijo puntualmente Pizarro, luego de algunos comentarios en redes sociales contra la hija menor del presidente Petro.