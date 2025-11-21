Petro sale nuevamente en defensa Verónica Alcocer y dice supuesta verdad de lo que hace en Suecia: “Vive por ahora, en 40 m2 arrendados”

No para la polémica en Colombia, luego de que el medio sueco Expressen revelara en un reciente informe que la primera dama, Verónica Alcocer, se estaría dando una vida de lujo en ese país, a pesar de que ella y Gustavo Petro, el papá de sus hijos, fueron incluidos recientemente en la Lista Clinton.

El medio sueco afirmó que Alcocer se codea de millonarios, toma champaña y asiste a fiestas lujosas en clubes privados.

En medio de esa polémica, dado que hay quiénes se preguntan de dónde la primera dama saca el dinero para darse esa vida de lujo, entre otros interrogantes, el presidente Gustavo Petro volvió a salir nuevamente en defensa de su expareja.

El presidente Petro compartió un extenso mensaje esta mañana de viernes 21 de noviembre a través de su cuenta en la red social X, en el que afirmó que Alcocer no es residente de Suecia y que tan solo está en ese país porque se encuentra haciendo un curso intensivo de inglés.

El jefe de Estado también aseguró en su mensaje que, de hecho, la primera dama vive en un espacio reducido en Suecia.

A continuación, el mensaje completo del presidente Petro, argumentado en 12 puntos:

“1. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos

2. Vive por ahora, en 40 m2 arrendados,

3. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo

4. Es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada.

5. Puede trabajar en Europa si quiere. Su inclusión en la Ofac arbitraria y grosera hecha por el gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas.Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EEUU

6. Verónica es una mujer libre.7. Nada tiene que ver Verónica con el contrato de Saab.

7. El contrato con Saab puede ser visto sin problema en todos sus componentes para compararlo con las demás ventas de Saab en el mundo.

8. Mis hijas e hijos no han tomado ni tomarán un solo peso del erario mientras gobierne

9. Cómo demuestro en mis cuentas bancarias dadas a conocer y en mi declaración de renta, solo vivo de mi sueldo.

10. No tengo empresas y ahorros fuera de mi casa aun hipotecada.

11. No me interesa ser un codicioso multimillonario.

12. Me interesa que mi pensamiento llevado a la práctica y el acumulado de la lucha de mi pueblo que ha vivido un genocidio y que vive en el país de la belleza, pueda seguir en manos mías y de otras y de otros y que nos volvamos legiones en todo el mundo y que cambiemos la historia".

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica”

El presidente Petro ya se había pronunciado sobre el caso Alcocer, refiriéndose a la primera dama como "la madre de mis hijas".

En otro mensaje que compartió el presidente Petro el pasado domingo 16 de noviembre, este empezó diciendo que se trataba de un tema de envidia contra Alcocer, fraguado desde la extrema derecha.

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del estado no se imagina que es vivir sin él. La extrema derecha no sabe que es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”, dijo el presidente Petro al inicio de su mensaje en X.

Para finalizar, afirmó sin pruebas que, supuestamente, hay un intentó desde la extrema derecha para destruir su familia y a la vez debilitarlo a él.

“Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto, lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe que es eso”, concluyó.