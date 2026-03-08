La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, en la Casa de Nariño Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, en compañía del presidente, Gustavo Petro, e integrantes de su familia Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, escuchando al presidente, Gustavo Petro, junto a integrantes de su familia Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia