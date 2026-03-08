POLÍTICA

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

La primera dama acompañó al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral que define el futuro de las consultas y configura al nuevo Congreso de la República. Ella también votó.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 2:56 p. m.
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral.
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral. Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

La reaparición en público de Verónica Alcocer es una de las imágenes de la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia.

Estas son las imágenes de la reaparición de la primera dama. sobre quien el presidente, Gustavo Petro, dijo que se había separado. También, tras la controversia por sus suntuosos gastos en Europa.

Verónica Alcocer apareció votando, al lado de su familia y escuchando al jefe de Estado cuando éste habló con motivo de la apertura de la jornada electoral.

🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo de 2026 EN VIVO

En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República y a los candidatos ganadores de las consultas presidenciales.

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, en la Casa de Nariño Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, en compañía del presidente, Gustavo Petro, e integrantes de su familia Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, escuchando al presidente, Gustavo Petro, junto a integrantes de su familia Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: Joel González - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia
